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01.09.2021 03:30
Рубрика: Общество

Школы получат гранты на создание профильных классов

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
В северной столице впервые проводится конкурс на получение школами грантов в форме субсидий из городского бюджета на открытие профильных классов. Участвовать в нем может любая школа, лицей или гимназия. Как пояснили "РГ" в Комитете по образованию Санкт-Петербурга, топ-8 школ по итогам конкурса город выделит по 25 миллионов рублей. Еще 25 школам - по 10 миллионов.
Профильные классы будут открываться в сотрудничестве с ведущими вузами и колледжами. Фото: ГБОУ СОШ No 5 Профильные классы будут открываться в сотрудничестве с ведущими вузами и колледжами. Фото: ГБОУ СОШ No 5
Профильные классы будут открываться в сотрудничестве с ведущими вузами и колледжами. Фото: ГБОУ СОШ No 5

Профильные классы будут открываться в сотрудничестве с ведущими вузами и колледжами, а также предприятиями. Цель проекта: чтобы учащиеся смогли получить раннюю предпрофессиональную подготовку, ориентировались на рынке труда и понимали, какие именно специалисты востребованы. Это поможет более качественно и осознанно готовить ребят к поступлению в колледжи и вузы.

Фото: WorldSkills Russia
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- Есть четкие критерии, по которым будут определяться победители. Это и работы школы по реализации профильных программ, и достижения учащихся, и, конечно, готовность педагогического коллектива. Обязательное условие - наличие инновационной программы, поддерживающей создание профильного класса, - подчеркнула Наталия Путиловская, председатель Комитета по образованию города.

Акцент в создании профильных классов сделан на три направления: гуманитарно-технологическое, инженерно-технологическое и химико-биологическое. Также предполагается организовать работу классов, специализирующихся в IT и цифровых системах.

Надо сказать, что профильные классы уже есть во многих школах в рамках различных программ, но возможность получить именно грант предоставлена впервые. Так, в одной из школ в этом году появится сразу два инженерных класса. Причем среди специализаций значится даже судостроение.

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А вот в школе N 5 открыто целое отделение - "Фабрика профессий "На Васильевском". В прекрасно оборудованных мастерских здесь обучают кулинарному мастерству, швейному делу. Учат и на парикмахера, и на визажиста. Все современно, круто. Так что, как подчеркивает директор Татьяна Кожевникова, ребята могут делать вполне осознанный выбор будущей специальности. Причем школа запустила новую программу: после двух лет обучения выдается профессиональное свидетельство.

На базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого работает около двадцати профильных классов. Там есть все специальное оборудование, с помощью которого школьники могут принимать сигналы со спутников, проводить их анализ и обработку с использованием программных систем.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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