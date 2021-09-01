Угонщики прятали машины в экранированном подполье

Направлено в суд уголовное дело в отношении группы угонщиков, на счету которых украденные элитные иномарки общей стоимостью более 183 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области . Похищенные машины они прятали в бункере под дачным домиком.

По данным пресс-службы, преступную группу создали и возглавили в 2013 году двое мужчин 1972 года рождения, затем в нее вошли еще трое человек. Для кражи злоумышленники использовали оборудование, ретранслирующее сигнал от ключа хозяина до автомобиля. Так называемую "удочку".

Автомобили хранили в гараже на частном участке в поселке Стеклянный. Но это был не простой гараж. Он был закамуфлирован под обычный дачный дом. А в его подвале на глубине порядка 6 метров оборудовано специальное помещение для 12 автомобилей, оборудованное подъемным устройством. В этом помещении находились приборы подавления GSM-сигналов, а стены обшиты специальной тканью, экранирующей радиосигналы.

Банда предпочитала "Ауди Q8", "Тойоту Ленд Крузер 200", "Шевроле Тахо", "Кадиллак Эскалэйд", "Лексус-RX", "Лексус-LX" и другие люксовые автомобили.

Всего возбуждено 43 уголовных дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), также выявлено 19 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).