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01.09.2021 21:13
Рубрика: Культура

В Архангельске открыли кабинет-музей легендарного полярника

Текст: Татьяна Сухановская ("Российская газета", Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8551)
В Архангельске открыли кабинет-музей Ивана Папанина с фигурами знаменитого полярника и его коллег, выполненными из силикона. Это первый музейный проект дважды Героя Советского Союза в Арктике.

В нем с точностью воссоздается обстановка кабинета и приемной Ивана Дмитриевича, возглавившего в 1939 году Главное управление Севморпути, а в 1941 году - кампанию по проводке и разгрузке ленд-лизовских конвоев союзников.

Фото: Из личного архива Арсена Башиева
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В то время кабинет покорителя Арктики находился на первом этаже здания губернских присутственных мест Архангельска постройки XIX века. Двести лет в нем размещается руководство регионом: для того, чтобы "вернуть" кабинет легендарного полярника на законное место, правительство Поморья потеснилось - госслужащие переехали в другие помещения.

Энтузиастам мемориальной архангельской группы "Штык решает", которые работали над экспозицией, важнее всего было восстановить атмосферу осени 1941 года. Руководитель проекта Игорь Слободянюк рассказал "РГ", что всю обстановку для комнат покупали у коллекционеров в разных уголках страны. Новодела здесь нет. К примеру, паркет и двери привезли из Санкт-Петербурга - им уже 150 лет. Ходики нашли в Нижнем Новгороде, зеленую лампу - "родную", из этого кабинета, у местных коллекционеров, как и телефон правительственной связи (он, кстати, теперь снова работает). Кабинет-музей был создан за полтора месяца при поддержке регионального правительства. Сейчас решается вопрос об организации экскурсий.

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