В Калининграде стартовал фестиваль искусств "Балтийские сезоны"

В Калининградском областном драматическом театре открылся XVIII фестиваль искусств "Балтийские сезоны", который продлится до 6 сентября.

За 18 лет существования фестиваля в Калининграде побывали 90 российских театров, как сказал на пресс-конференции основатель, художественный руководитель и генеральный продюсер "Балтийских сезонов" Давид Смелянский.

В этом году крупномасштабный культурный проект, который позволяет жителям эксклава познакомиться с постановками известных театров страны, посвящен 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

- Гастроли в Калининграде - единственные, которые мы оставили в своем графике, - рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. - Все остальные отменили, чтобы дать возможность нашему художественному руководителю Римасу Туминасу репетировать юбилейную премьеру - "Войну и мир", где занята почти вся труппа театра.

Вахтанговцы привезли в Калининград очень разные спектакли из своего репертуара. Сценарий пьесы "Люся. Признание в любви" написан Аллой Зохиной по биографическим книгам Людмилы Гурченко, которую играет в постановке заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева.

В спектакле "Крик лангусты" по пьесе Джона Марелла о Саре Бернар роли исполняют народная артистка РФ Юлия Рутберг и народный артист РФ Андрей Ильин. Моноспектакль народного артиста РФ Евгения Князева по повести Пушкина "Пиковая дама" посвящен памяти Петра Фоменко.

В "Балтийских сезонах" этого года также примет участие Театральный институт имени Бориса Щукина при Вахтанговском театре. Студенты IV курса мастерской заслуженного деятеля искусств РФ Валентины Николаенко покажут "Лес" по пьесе Островского в постановке заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста РФ Павла Любимцева.

- "Балтийские сезоны" стали визитной карточкой Янтарного края, - считает министр культуры и туризма области Андрей Ермак. - Фестиваль ориентирован прежде всего на нас, калининградцев, хотя знаю, что и многие гости региона стараются приурочить свои поездки под это событие.

- Обидно, что ограничение на 50-процентное заполнение зала не позволяет большему числу зрителей увидеть эти спектакли, - сожалеет художественный руководитель калининградского облдрамтеатра Александр Федоренко. - Тем более что по договоренности с организаторами билеты на "Балтийские сезоны" продавались по ценам не гастролирующего театра, а нашего. И все билеты уже раскуплены.

Справка "РГ"

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" впервые состоялся в 2004 году. Он проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Калининградской области, регионального министерства по культуре и туризму, ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" и АНО "Фестивальная дирекция".