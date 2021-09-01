В Калининградской области составили карту захоронений русских воинов

Волонтеры составили карту захоронений воинов, погибших в ходе Первой мировой войны в районе Роминтской пущи на востоке нынешней Калининградской области.

Это единственный российский регион, на территории которого проходили сражения Великой войны и где покоятся наши солдаты, погибшие в Пруссии более ста лет назад. Подавляющее большинство таких мемориалов оставались заброшенными, разрушенными и неизвестными вплоть до начала XXI века.

Работа по восстановлению этих объектов в регионе ведется уже несколько лет, и активное участие в ней принимают волонтеры инновационного кластера "Технополис GS". Здесь реализуется историко-культурный проект "Тысячи имен", цель которого - поименно назвать и увековечить русских воинов, павших в боях Первой мировой и похороненных в Калининградской области. В планах также найти их потомков и благоустроить сохранившиеся памятники этого периода.

Часть этого проекта - карта захоронений Роминты. По архивным данным, только здесь находятся 36 погостов Первой мировой. Уже установлены имена ста погребенных в них воинов. Работы, которые велись с июня 2020 года, завершены к 107-й годовщине победы Российской императорской армии в Гумбинненском сражении. На бывшем лютеранском кладбище поселка Краснолесье, где похоронены четыре российских и два германских воина, установлен памятный информационный стенд со схемой всех мемориальных объектов этой местности. Это кладбище стало первым объектом в Роминтской пуще, благоустроенным в рамках проекта.

Прямая речь

Валерий Гусаров, координатор волонтерского движения:

- В наши дни мы знаем Роминтскую пущу как уникальный природный парк, сюда приезжают туристы со всей страны. Но то, что в этих лесах находится большое количество захоронений русских воинов Первой мировой войны, к сожалению, кроме ученых, никому не известно. Например, нигде нет информации, что возле руин известного охотничьего замка Роминтен кайзера Вильгельма II захоронены 29 русских солдат и офицеров. В пуще проложены туристические тропы к памятникам времен Восточной Пруссии, но практически отсутствуют упоминания о событиях истории России. Пришло осознание того, что огромное количество бойцов - наших предков захоронено там, где мы живем, и мы про это ничего не знаем. Мы хотели бы, чтобы имена русских воинов не были забыты.