В Петербурге к 2024 году откроют первый в СЗФО парк электробусов

В Петербурге началось проектирование первого на Северо-Западе электробусного парка на 400 машин с ночной зарядкой.

Как сообщило городское предприятие "Пассажиравтотранс", проектно-изыскательские работы завершатся во втором квартале 2022 года, и на них будет потрачено 199 миллионов рублей. Сам парк электробусов планируют открыть к 2024 году.

Предполагается, что он станет уникальным транспортным проектом, созданным с учетом европейского опыта.

Парк появится в Красногвардейском районе города в бывшей промзоне рядом с подстанцией "Ржевская", которая будет обеспечивать электробусы питанием. Прежде на этом месте размещалась крупнейшая свалка Северной столицы - для строительства транспортного объекта с нее вывезли весь мусор. На двух площадках возведут производственные корпуса, зоны техобслуживания и специальные помещения для стоянки электробусов с зарядными устройствами.

Новый парк обеспечит экологически чистым транспортом не только близлежащие районы, но и центр Петербурга. Кроме того, с его строительством будет создано 2 тысячи новых рабочих мест.

Макет электробусного парка общественность впервые увидела на Петербургском экономическом форуме в июне 2021 года. Сейчас "Пассажиравтотранс" использует 10 электробусов, в этом году пройдут испытания новых машин от ведущих производителей.