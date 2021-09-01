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01.09.2021 15:04

В Петербурге региональный маткапитал разрешат тратить на ремонт дачи

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 198(8549)
В настоящее время Социальный кодекс Санкт-Петербурга предусматривает, что материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, дачное строительство, покупку автомобиля российского производства, получение ребенком образования, а также медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Эксперты обратили внимание, что на приобретение новой дачи деньги потратить можно, а на улучшение условий проживания на уже имеющейся - нет.

Как следует из текста пояснительной записки к законопроекту, "лица, имеющие право на материнский капитал, в настоящее время лишены возможности осуществления за счет средств материнского (семейного) капитала реконструкции садового дома". Чтобы устранить это неравенство, принимается отдельный закон "О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в целях обеспечения возможности расходования средств материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге на реконструкцию садового дома".

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Стоит подчеркнуть, что нововведение коснется только той выплаты, которую семья получает при рождении третьего ребенка из бюджета Санкт-Петербурга. Условия использования федерального маткапитала устанавливает федеральный закон. По сравнению с ним региональная выплата не слишком велика, в текущем году она составляет почти 165,9 тысячи рублей. Тем не менее эти деньги могут существенно пригодиться на даче. Например, для избавления от "классического" дачного туалета. Семья Ларисы Кузиной построила дачный домик еще в 1980-х, когда любые стройматериалы были в дефиците, а об автономной канализации даже не слышали. С тех пор многое удалось переделать и улучшить своими руками, но вот воду в дом носят по старинке.

- С детьми система "ведро" очень неудобна, - говорит мама четверых детей. - К тому же они все время пачкаются, приходится много мыться и стирать. Мы давно думаем о том, чтобы провести воду в дом и устроить канализацию. Возможно, потратим на это часть маткапитала, когда закон вступит в силу. Надеюсь, что к следующему дачному сезону у нас уже будет такая возможность.

На приобретение новой дачи деньги потратить можно, а на улучшение условий проживания — нет

Петербургские депутаты также выступили с инициативой на федеральном уровне изменить порядок финансирования инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ. Сегодня инфраструктура населенных пунктов содержится за счет земельного налога и налога на недвижимое имущество, которые поступают в бюджеты муниципальных образований и затем расходуются в интересах жителей. Владельцы участков в СНТ тоже платят налоги, однако инфраструктуру - дороги, пожарные водоемы, электрохозяйство - обслуживают самостоятельно за счет членских взносов. Средства бюджетов, включающие налоговые поступления от членов СНТ, для целей обустройства и содержания территорий садоводств расходоваться не могут.

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- Предлагаемый инициативой законопроект предусматривает нормы, позволяющие включить территории СНТ в границы населенного пункта, - указано в пояснительной записке к федеральной инициативе. - Это создаст правовые основания для расходования средств бюджета муниципального образования, формируемого также и за счет уплачиваемого членами СНТ земельного налога, на содержание и благоустройство территорий общего пользования в границах СНТ.

У юристов инициатива петербургского парламента не вызывает особого одобрения. Включение СНТ в границы населенного пункта потребует выполнения всех требований, установленных для населенного пункта.

- Законодатели совершенно не уделяют внимания социальной, транспортной и инженерной инфраструктуре. Кто и за чей счет будет строить для новых территорий населенных пунктов (приросших за счет СНТ) детские сады и школы, поликлиники и больницы, почты, пожарные части и так далее? - рассуждает юрист Дмитрий Желнин. - И наоборот: готовы ли члены СНТ "скидываться" не в правление и с него спрашивать за неочищенные от снега дороги, а в бюджет муниципального образования и стоять в очереди на уборку на март месяц? Тоже думается, что нет.

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По мнению декана юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнары Ручкиной, "значительно возрастает ответственность муниципалитета".

- Согласно данным, озвученным заместителем председателя правительства Ленинградской области Олегом Малащенко, "на территории Ленобласти - порядка 3,5 тысячи садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ". Реализация указанной инициативы потребует увеличения ресурсов, в том числе трудовых, - отмечает эксперт. - Следовательно, первоначальный этап будет проходить тяжело, если муниципалитеты не проведут соответствующую подготовку и оценку грядущих изменений, но в целом это положительные изменения для развития населенных пунктов, в том числе экономического и социального.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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