В Петербурге умер гитарист легендарной группы "Зоопарк"

В Петербурге, на 61-м году жизни, после продолжительной болезни умер бессменный гитарист легендарной группы "Зоопарк" Александр Храбунов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook музыкант Владимир Рекшан.

Лидер "Зоопарка" Майк Науменко дал ему такую шуточную характеристику: "Лидер-гитарист Александр Храбунов. Всю жизнь играл в составах, где нет ритм-гитары, поэтому любит "пилить" помногу. Сначала мне это не нравилось, но потом я понял, что в этом есть свой кайф, а сейчас с трудом могу представить, как бы мы звучали с другими гитаристами. Его гитара придает моим довольно легким песням умеренную тяжесть. Шура очень тихий и спокойный человек, но несколько раз в год напивается сверх меры, становится неуправляемым, начинает пытаться набить всем морду и прихватить всех барышень в радиусе трех километров. Ни то, ни другое обычно не получается. На сцене он преступно скромен. Бегать, прыгать и вставать в "красивые позы" отказывается напрочь, ссылаясь на занятость своими педалями". Саша играл в группе до последнего дня. До последнего был и с Майком.

Родом Александр из Петрозаводска, в школе стал играть на гитаре, а потом переехал в Ленинград, где поступил в Институт целлюлозно-бумажной промышленности, а попутно при этом, создал в 1977 году собственный коллектив "Прощай, черный понедельник". В 1981 году он влился в первый состав "Зоопарка" и оставался лидер-гитаристом группы все десять лет ее существования - до 1991 года. "Разработкой музыкального материала в группе в основном занимались два человека - Майк и Храбунов, - писал о "Зоопарке" Александр Кушнир. - Майк придумывал мелодические ходы, а вся ответственность за поиски адекватных аранжировок и всевозможных звуковых нюансов ложилась на плечи его гитариста. Тот, обладая цепким техническим мышлением, целиком концентрировался именно на аранжировках, а к текстам относился на редкость спокойно и зачастую знал их содержание лишь на уровне приблизительного смысла".

После смерти Науменко и распада "Зоопарка" в 1991 году Александр продолжал сотрудничество с различными музыкальными коллективами. В 2019 году они вместе в бывшим барабанщиком "Зоопарка" Валерием Кириловым создали группу "Учебно-лечебный коллектив "группа Триста". Лидер группы "Сегодняночью" Никита Козлов вспоминает, что Храбунов мог легко собственными руками, например, переделать радиолу в комбик для гитары.