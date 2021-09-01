В Петербурге завершился первый этап арт-проекта "Мосты", организованного в рамках "Минской инициативы". В течение десяти дней художники из Беларуси, России и Украины создавали авторские работы, которые будут объединены в единое мультимедийное полотно.

Питер выбран штаб-квартирой первого этапа не случайно. Во-первых, символ Северной столицы России - разведенные мосты. А во-вторых, для графики и станковой живописи - в этих техниках созданы работы проекта - необходимо специальное оборудование. Мастерские и станки предоставила Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени Штиглица.

На втором этапе картины "оживут" - с помощью компьютерных технологий их превратят в видеоролик. О петербургском пленэре художников трех стран при поддержке петербургского отделения Союза кинематографистов России уже снят документальный фильм.

Все проекты "Минской инициативы" - их уже несколько десятков - реализуются при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, а также Украинского фонда культуры. Все они направлены на развитие сотрудничества в сфере науки, искусства и литературы.