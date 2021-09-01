В Питере восстановили комнаты семьи Николая II

В царском Селе открыты для посещения жилые покои последней императорской четы - Николая II и Александры Федоровны в Александровском дворце. Время закольцевалось: в августе 1917 года отсюда царская семья отправилась в ссылку в Тобольск, но век спустя комнаты выглядят так, словно их обитатели ненадолго вышли.

Работы по восстановлению тринадцати залов жилого крыла заняли 10 лет - от разработки концепции до возвращения на свои места картин, ковров, фотографий, безделушек. Александровский дворец был музеем с 1918 года до 1941-го. В годы войны здание поделили между собой немецкий штаб и гестапо, в подвалах находилась тюрьма. После Победы во дворце хранились коллекции Института русской литературы Академии наук СССР, планировались реставрационные работы. Затем здесь размещался НИИ ВМФ. А с 2009 года началось поэтапное восстановление музейного здания.

В год 300-летия Царского Села были открыты три парадных зала в центральной части дворца. Спустя пять лет он закрылся на реставрацию. Планировали завершить ее к 2018 году, но сложный комплекс работ и пандемия скорректировали сроки. И вот, наконец, можно увидеть, как был организован повседневный быт венценосных супругов. У них, к примеру, не было столовой - стол для обеда или чаепития накрывали в Сиреневом кабинете - любимой комнате Александры Федоровны, где были многочисленные семейные фото на стенах, покрытых сиреневым шелком.

На половине императрицы восстановлена спальня с альковом, заполненным иконами. Стены обиты чинцем с рисунком из розовых букетиков на белом фоне из английского вощеного хлопка, из такой же ткани сделаны портьеры. Текстильное убранство восстанавливали по акварелям, автохромам, документальным свидетельствам и сохранившимся образцам. Поразительнее всего Кленовая гостиная, оформленная в стиле ар-нуво. Здесь восстановлены антресоль и круглый диван с угловой витриной, выполненные из серого клена.

В Палисандровой гостиной музейщики установили новую традицию. После отъезда царской семьи историк архитектуры Георгий Лукомский провел фотофиксацию интерьеров. На снимках видны даже цветы в вазах. И среди них гортензия в сосуде. Может, ее поставила в воду сама Александра Федоровна? Теперь на этом месте стоит живой цветок из царскосельских музейных оранжерей.

Из Кленовой гостиной можно попасть на антресоль парадного кабинета Николая Второго. Во время Первой мировой он был превращен в штаб, и на бильярдном столе раскладывали карты военных действий. У императора был еще рабочий кабинет - его интерьеры еще не закончены. "Мы разыскиваем все, что разлетелось по стране после войны. Большая часть попала в Нижний Новгород и Павловск, - рассказала директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова, - но есть наши вещи в Новосибирске, во Владимиро-Суздальском заповеднике, даже в Пекине. Предпринимаем все усилия для их возвращения.

Интерьеры правого крыла сегодня доступны для посетителей, но билет лучше приобретать через интернет - в кассу дворца поступает только то, что не было раскуплено заранее. А полностью обновленным Александровский дворец должен предстать через два года.