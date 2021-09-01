В пункте вакцинации Петербурга сделать прививку поможет робот

В Петербурге в самом крупном городском пункте вакцинации от коронавируса в ТЦ "Галерея" начал работать робот. Электронный помощник общается с посетителями и сканирует документы, сообщает комитет по здравоохранению Смольного.

Робот находится в зоне, где ожидающие вакцинации ждут своей очереди. Электронный помощник измеряет температуру, помогает гражданам заполнить документы, а также отвечает на вопросы о прививках и коронавирусной инфекции.

Любопытные граждане стараются склонить робота к беседам на абстрактные темы, но электронный помощник строго выполняет свою программу и не отвлекается на пустые разговоры.

Беседа с роботом не заменяет консультации доктора. Пообщавшись с машиной, люди заходят в медицинский кабинет, где проходят собеседование с врачом на предмет своего самочувствия.

Ежедневно через этот пункт вакцинации проходят более 400 человек. Здесь, как и в других пунктах вакцинации в городских ТЦ, можно сделать прививку "Спутником V" или "Спутником Лайт".