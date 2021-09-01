Вдовцу из Краснодара передали для похорон тело незнакомой женщины

У живущего в Петербурге уроженца Краснодарского края умерла жена. Мужчина принял решение похоронить ее на родине. Но вдовцу выдали тело незнакомой женщины. Подмена вскрылась только на похоронах.

В обстоятельствах этой шокирующей истории сейчас разбирается Северо-Западная транспортная прокуратура. По предварительным данным, чтобы перевезти тело супруги из Петербурга в Краснодар, мужчина обратился в грузовой терминал Пулково. Оплатил груз, оформил документы, а по прилету в Краснодар получил гроб.

Это обычная схема при перевозке тел покойных из одного региона в другой. Однако примерно в это же время в грузовой терминал обратились родственники еще одной умершей женщины, которым также нужно было доставить ее тело в другой город. Из-за путаницы с бумагами в Краснодар отправили тело другой покойной. При получении крышку гроба вдовец открывать не стал, только расписался в накладных.

Как сообщил "РГ" источник, знакомый с ситуацией, женщина, тело которой по ошибке отправлено в Краснодар, на самом деле должна быть похоронена в Орске. Когда стало известно об ошибке, гроб с останками покойной находился в грузовом терминале Шереметьево и ждал отправки.

Вторую ошибку удалось предотвратить: сотрудники терминала отменили отправку в Орск и доставили тело в Краснодар, так что вдовец смог со второй попытки провести похороны своей жены. Гроб с телом жительницы Орска также доставили в пункт назначения.