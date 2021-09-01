Астраханские ученые предложили бороться с пустыней с помощью микробов

Ученые Астраханского госуниверситета выявили штаммы бактерий, которые помогут бороться с опустыниванием. В конце сентября специалисты заселят полезными микроорганизмами участок опытного поля площадью 80 гектаров.

Как выяснили ученые, ряд микроорганизмов - водоросли и цианобактерии - помогают растениям быстрее расти и быть устойчивее к вредителям даже в экстремальных условиях засушливого или морозного климата. Бактерии срабатывают, как биоагенты. Если их внедрить в почву при высадке растений, они образуют полезные вещества, которые будут подпитывать корни, подобно минеральным удобрениям.

В ходе исследований выделено шесть штаммов таких бактерий. Сначала метод опробовали на томатах, теперь специалисты проведут аналогичный эксперимент с растениями, которые сдерживают распространение песков: джузгун и терескен.

По словам автора разработки кандидата биологических наук, завкафедрой биотехнологии, зоологии и аквакультуры АГУ Юлии Батаевой, бактерии создадут защитную экосистему, и растениям будет проще разрастаться, причем не только в условиях жары, но и на сильно засоленных почвах.

Астраханцы оформляют патент и подали заявку на грант. На ноу-хау также обратили внимание специалисты федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН, который занимается разработкой программы по борьбе с опустыниванием земель.

Каждый год из-за уменьшения растительного покрова в регионе деградирует 300 гектаров земель, а общая площадь опустынивания составила 300 тысяч гектаров. Следствием песчаного нашествия стало появление в этом году пыльных бурь.

- Это уже - экологическая катастрофа, поэтому мы начинаем работать, не дожидаясь финансирования, - сообщила "РГ" доктор биологических наук, директор инновационного естественного института АГУ Анна Федотова.