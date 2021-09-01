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01.09.2021 13:41

Две новые школы открыли в День знаний в Астрахани

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
1 сентября в Астраханской области открылись два образовательных учреждения: школа в поселке Мирный Наримановского района и лицей №2 имени В.В. Разуваева на ул. 3-я Зеленгинская в областном центре. Оба школьных здания построены в рамках нацпроекта "Образование".
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

- Сегодня у нас двойной праздник: начинаем новый учебный год и двери открывает учебное заведение, - заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на торжественной церемонии в поселке Мирный, где давно возникла необходимость в новой школе - Я очень рад, что нам за короткое время удалось её построить. Теперь дети будут учиться в комфортных условиях.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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Старое здание школы, в котором раньше был детский сад, не вмещало в себя всех детей поселка. В новой школе, рассчитанной на 220 мест, таких проблем нет.

Просторное, светлое и уютное здание оснащено всем необходимым, в том числе мобильным классом с компьютерами и ноутбуками, лифтом для детей с ограниченными возможностями здоровья. На пришкольном дворе - игровая и несколько спортивных площадок для гимнастических упражнений, волейбола, подвижных игр и тихого отдыха. Для детей, которые проживают на отдалённой территории поселка, будет организован школьный автобус.

Первый звонок прозвенел и на улице 3-я Зеленгинская в Астрахани. Здесь торжественно открыли лицей №2 имени В.В. Разуваева. Четырёхэтажная школа рассчитана на 1000 мест. В этом году в лицее 180 первоклашек.

- Хочу поблагодарить строителей, которые вовремя и качественно возвели это замечательное здание, - отметил Игорь Бабушкин на линейке в лицее. - Пусть для лицеистов он станет вторым домом. Старое здание было построено более 80 лет назад. Школа не могла вместить всех учеников.

О необходимости строительства неоднократно просили местные жители. Теперь новая школа - одна из самых больших и современных в городе. В здании есть пандусы, лифты и подъёмники для маломобильных групп. На входе - прибор для автоматической бесконтактной термометрии и распознавания лиц. Лицей оснащен специализированными кабинетами, есть медцентр с кабинетами зубного врача, процедурным и прививочным, а во дворе - изобилие площадок.

В рамках реализации проекта по переходу на односменное обучение в Астраханской области продолжится строительство новых школ. Кроме того, облправительство планирует подать заявку в федеральную программу капремонта образовательных учреждений, так как в регионе 160 школ, которым требуется масштабное обновление. Всего в Астраханской области к новому учебному году капитально отремонтировано 75 школ на общую сумму более 55 млн. рублей.

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