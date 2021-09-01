Для женщины с ДЦП за два дня собрали деньги на электроколяску

Историю женщины-инвалида из Севастополя за несколько дней узнали далеко за пределами Крыма. У 31-летней Алены Клещевой ДЦП, по городу она передвигается в инвалидной коляске, а дома - ползком на четвереньках. Алена снимает однокомнатную квартиру на четвертом этаже, коляску оставляет в подъезде, а по ступенькам поднимается и спускается ползком. Жители России и других стран за два дня собрали для нее деньги на покупку электроколяски - более 200 тысяч рублей. Алена пыталась накопить эту сумму, продавая на улице расписные свистульки.

Алена Клещева: Была бы своя квартира, я бы обустроила в ней все под себя. Фото: Юлия Крымова/РГ

Алену легко найти в городе - она почти каждый день сидит возле остановки на площади Лазарева. Пока мы с ней разговариваем, кто-то покупает свистульки, а кто-то дает деньги просто так. Алена улыбается, благодарит.

- Я тут каждый день, если не заболела и дождя нет, - рассказывает Алена. - Года два назад сидела просто так, прохожие иногда давали денег. Потом люди, которые здесь торгуют, стали давать мне часть своего товара. Я продавала лаванду, саше, орехи. А затем начала заниматься свистульками. Для меня это работа, сижу здесь, пока не наберется сумма, чтобы заплатить за квартиру.

Керамические заготовки в виде птичек ей привозят из Симферополя, а она их расписывает. Сначала надо нанести грунт, потом краску и сверху покрыть лаком. Весь процесс занимает четыре дня. На продаже свистулек Алене удалось скопить 18 тысяч рублей. Отложить получалось немного. Почти все заработанные деньги приходится отдавать за аренду квартиры, а еще надо покупать продукты себе и детям. У Алены их трое: две девочки пяти и девяти лет и 11-летний мальчик. Воспитывать их помогает тетя. У тети однушка, пятерым там не поместиться, поэтому приходится снимать квартиру в соседнем доме.

- Дети мое все, без них мне плохо, - говорит Алена. - Они живут с моей тетей, потому что мне самой требуется уход. Со стороны это выглядит, будто я родила и бросила. Но это не так. Я все время рядом с ними, вижу их каждый день, делаю уроки, гуляю.

Ее квартира находится на четвертом этаже хрущевки на улице Гоголя. Первый этаж стоит дороже. Жилье снимает посуточно и прилично переплачивает, но ей пришлось пойти на такие условия. Если квартиру сдают на длительный срок, то просят заплатить вперед за два-три месяца, да еще и вознаграждение риелтору. Такой суммы у Алены нет. Но не все согласны сдавать жилье инвалиду.

- Однажды я снимала комнату, и хозяйка, узнав, что я ползла ночью по коридору в туалет, заявила: чтобы больше такого не было! - рассказывает Алена.

Квартира, которую она снимает, абсолютно не приспособлена для инвалида. В ее однушке даже нет табуретки, на которую Алена могла бы сесть, чтобы приготовить еду, помыть посуду. Вместо этого - потрепанные барные стулья. Мебель на кухне разваливается, ванная тоже не в лучшем состоянии. Но Алена непритязательна, она жила и в худших условиях, и, несмотря ни на что, старается поддерживать чистоту.

Она все время на полу: сидит, поджав под себя ноги, переползает на четвереньках, чтобы что-то достать, подтягивается на руках и встает на колени. Чтобы только заварить кофе, надо подползти к столу, подняться на колени, достать чайник, переползти к раковине, снова подняться, набрать воды, вернуться обратно и поставить чайник на огонь. А еще надо взять кружку и ложку на сушилке, кофе и сахар со стола. Алена дома старается все делать сама, готовит простую еду, прибирает. Дети ходят за продуктами, помогают с уборкой. По дому в коляске не ездит, так как если постоянно сидеть, затекают ноги и болит спина.

- Была бы своя квартира, я бы все устроила для себя, чтобы все было под рукой и мебель была низкая, - мечтает она.

Коляску, в которой Алена ездит по городу, выдали в фонде соцстрахования. Она предназначена для дома, а вот уличную коляску Алена так и не получила. Электроколяска ей не положена: по заключению медико-социальной экспертизы, у Алены третья категория по силе рук, а для электроколяски должна быть не выше второй.

Ездить в домашней коляске по городу - сплошные мучения, без прочных перчаток не обойтись. Доставляют проблемы разбитые тротуары, неровности и бордюры. Съезды устроены не везде, по ним она может разве что скатиться вниз, а заехать обратно на бордюр - уже нет. Передвигаться помогает дочь Света - хрупкая, тоненькая девочка. Толкать коляску ей тяжело.

Алена не привыкла просить о помощи. Ей до сих пор не верится, что люди скинулись на электроколяску. Но это еще полдела. Ведь ее надо где-то хранить, на четвертый этаж не затащишь, в подъезде оставить нельзя - украдут. Алена планирует переехать в частный дом на окраине Севастополя, где снимала жилье раньше. Там первый этаж, хозяин построил для нее пандус.

Она надеется встать в очередь на квартиру как инвалид. С этим пообещали помочь городские власти.

После того как история Алены разлетелась в соцсетях и СМИ, к ней зачастили соцслужбы. Пришла сотрудник центра социального обслуживания: Алене как инвалиду первой группы положена бесплатная помощь с уборкой и приготовлением пищи. Позвонили из фонда соцстрахования, попросили прийти за поручнями для ванной. Алена говорит: раньше не могла добиться того, что по закону положено, а о некоторых вещах даже не знала. Например, о штанах для инвалидов, которые расстегиваются по бокам, их не надо надевать через ступни. Теперь ей такие выдают, но хватает ненадолго: они быстро стираются и рвутся, когда Алена ползает по ступенькам в подъезде. По этой же причине девушка всегда носит джинсы: нужна плотная ткань, чтобы не сразу рвалась на коленях.

Не осталась равнодушной

Историю Алены в соцсетях рассказала жительница Севастополя Ольга Кочетова. Она увидела, как та сползает по ступенькам в подъезде, предложила помощь. Пост моментально разлетелся по соцсетям, деньги стали приходить со всей страны и из-за границы: из Крыма, Сибири, Урала, Приморья, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов, а также из Германии, Прибалтики, Украины и США.

Волонтеры штаба "Мы вместе" отвезли Алену в Симферополь за коляской. Она выбрала компактную складную модель, чтобы можно было при необходимости занести в квартиру. Благодаря новой коляске Алена стала гулять по набережной и впервые за 20 лет сходила в кино.

Комментарий

Татьяна Щербакова, председатель комитета Заксобрания Севастополя по здравоохранению и социальной политике:

- Постепенно будем решать проблемы Алены. Собираем документы, чтобы поставить ее на жилищный учет как инвалида I группы. Также ей нужна постоянная работа, не сидеть же всю жизнь на улице. Она может получить профессиональное образование в центре занятости. Инвалиды не всегда знают о тех возможностях, которые будут облегчать жизнь. Это и обучение, и трудоустройство, в том числе и на удаленную работу.