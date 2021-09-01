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01.09.2021 09:22

Как сделать путешествие в Северную Осетию интересным и полезным

Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Неделя - Юг России № 199(8550)
Северная Осетия прекрасна в любое время года. Это и великолепие гор, и красота водопадов, и свежий воздух, и вкусная еда, и богатые традиции гостеприимного осетинского народа. А еще путешествие сюда - возможность не только насладиться величием республики, но и получить заряд новых сил благодаря ресурсам, заложенным самой природой.
Северная Осетия овеяна легендами, а ее красоты поражают своим величием. Фото: СКО "Курорты Осетии" Северная Осетия овеяна легендами, а ее красоты поражают своим величием. Фото: СКО "Курорты Осетии"
Северная Осетия овеяна легендами, а ее красоты поражают своим величием. Фото: СКО "Курорты Осетии"

Жемчужины Северной Осетии - Мидаграбинские водопады. Зейгалан - самый высокий водопад в Европе, высота падения воды - 750 метров.

Еще одна из достопримечательностей находится в Алагирском ущелье. Это одно из трех основных и самых древних святилищ на осетинской земле. Культ божества изобилия и плодородия был особо почитаем среди местного населения. К нему обращались с просьбами о богатом урожае, увеличении стада, избавлении от болезней. И по сей день ежегодно в сентябре в Осетии отмечают праздник Мыкалгабырта.

Как рассказал генеральный директор санаторно-курортного объединения "Курорты Осетии" Батраж Хугаев, влечет туристов и "Город мертвых". Так называют Даргавсский склеповый могильник, комплекс склеповых сооружений XIV - XVIII веков. Это самый крупный комплекс такого типа на Северном Кавказе.

Примечательна и роща Хетага, реликтовый лесной массив площадью 13 гектаров, который находится в Алагирском районе, в 30 километрах от Владикавказа.

Сказский ледник - один из самых крупных и доступных ледников Цейского ущелья. Он спускается со Сказского перевала высотой 3910 метров между двумя вершинами, Лагау и Адай-Хох. Подняться к нему можно на канатной дороге. За 20 минут преодолевается 1600 метров.

Столовая гора окутана легендами, которые местные жители любят рассказывать гостям. По форме она напоминает стол, имеет плоскую вершину и крутые отвесные склоны. Говорят, в древние времена в этом месте жил народ, который был покорен драконом. Каждый год он брал с населения дань в виде молодой девушки. Избавиться от него можно было, только если красавица сама решит прыгнуть к нему в пасть.

Юная княжна решила спасти деревню. Она прыгнула чудовищу в пасть. Дракон загорелся и превратился в пепел. В результате образовалась гора, на которой осталась лежать погибшая девушка. Узнав о произошедшем, пастух Казбек попросил богов превратить и его в гору, так как был тайно влюблен в княжну. Разбежался и прыгнул вниз. На месте его гибели и правда образовалась гора, которую назвали именем парня. Так и стоят по сей день красивейшая гора Казбек и юная и женственная Столовая гора.

Среди всей этой красы располагаются курорты Осетии, куда приезжают за здоровьем многочисленные гости. Так, филиал "Санаторий "Осетия" (круглогодичный) расположен на южной окраине столицы республики Владикавказа, в живописной пригородной курортной зоне на левом берегу реки Терек. Отсюда открывается вид на те самые легендарные горы.

И именно туда прямо из Редантского месторождения минеральных вод по минералопроводу доставляется обладающая невероятной пользой сульфидная хлоридно-сульфатная вода (концентрация в ней сероводорода около 120 мг/л). Там она проходит через систему бойлеров и подогревается до терапевтической температуры. Люди ежегодно едут туда с целью укрепить сердечно-сосудистую систему.

Филиал "Санаторий "Тамиск" (круглогодичный) расположен в живописной долине Алагирского ущелья, на левом берегу реки Ардон, в 50 километрах от Владикавказа. При подъезде к нему открывается живописный вид на уникальные смешанные леса, высокогорные луга. Сюда по минераловоду поступает минеральная вода Тамисского месторождения минеральных вод - крепкая сульфидная, магниево-натриевая (концентрация сероводорода в ней 178,1 мг/л). Она оказывает благоприятное воздействие на костно-мышечную систему, периферическую нервную, кожу, используется также в гинекологии и эндокринологии.

Филиал "Пансионат "Урдсон" расположен у подножья Лесистого и Пастбищного хребтов. Туда подаются минеральные воды Коринского месторождения из двух скважин: первая - с хлоридно-натриевой бром-йодной холодной водой (18 градусов). Вторая скважина - с среднесульфидной сульфатно-хлоридной водой (сероводород, высокотермальная 57 градусов). Вода смешивается в ванной до терапевтической температуры. Питьевой бювет - огромный валун, сквозь который изливается минеральная вода для внутреннего применения, которая полезна для желудочно-кишечного тракта. Сюда направляют людей для восстановления опорно-двигательного аппарата, также ее применяют в неврологии, в том числе у детей.

Так что, отправляясь на отдых в Северную Осетию, запаситесь временем. Впитайте дух горцев, вдохните горный воздух, ощутите невероятную пользу, которую несут кавказские минеральные воды.

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