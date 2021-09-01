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01.09.2021 10:09
Рубрика: Экономика

Крым с начала года посетили свыше семи миллионов туристов

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

В Крыму за восемь месяцев 2021 года, по данным министерства курортов и туризма РК, отдохнули 7,4 миллиона туристов. Это на 24 процентов больше, чем в 2019 году, когда регион побил рекорд постсоветского периода.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- За лето 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 миллиона туристов, что в 1,5 раза больше, чем за лето 2020 года и на 15 процентов больше аналогичного периода 2019 года, - сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Из общего турпотока 62 процента отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30 процентов - самолетами, восемь процентов - поездами.

Средняя загрузка отелей и гостиниц в августе превысила 82 процента, а в некоторых средствах размещения достигла 90-95 процентов.

По данным УФНС, за первое полугодие 2021 года налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли превысили 2,1 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

- Несмотря на рекордные показатели высокого курортного сезона, особенно в летние месяцы, отели и санатории отработали без серьезных нарушений, не допустив вспышек коронавирусной инфекции, - отметил Сергей Аксенов.

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