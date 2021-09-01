В Астрахани два человека пострадали при взрыве самогонного аппарата

В многоэтажке в Трусовском районе Астрахани из-за нарушения технологического процесса работы самогонного аппарата произошел взрыв. Пострадали двое жильцов, один из них госпитализирован в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Квартира находится на втором этаже пятиэтажки, в результате ЧП обрушений несущих конструктивных элементов здания не зафиксировано.

На месте происшествия работают спасательно-пожарные подразделения, Центр медицины катастроф и полиция.