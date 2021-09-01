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01.09.2021 12:04
Рубрика: Общество

В Крыму во вторую смену будут учиться 20 349 детей

Текст: Юлия Браилова (Симферополь )
Российская газета - Неделя - Крым № 199(8550)
В РК во вторую смену будут учиться 20 349 ребят, это девять процентов от общего количества школьников. В 2020-2021 учебном году "второсменщиков" было 18 798 человек. Из-за роста рождаемости и миграции семей с материка в Крым детям не хватает классов. К тому же в регионе долгое время не строились новые школы.
Чаще всего вторая смена действует для классов со второго по четвертый. Фото: Илья Изотов Чаще всего вторая смена действует для классов со второго по четвертый. Фото: Илья Изотов
Чаще всего вторая смена действует для классов со второго по четвертый. Фото: Илья Изотов

По данным министерства образования РК, в республике в этом году в школах будут обучаться 224 574 человек, что на 5725 больше, чем в прошлом. В целом же за последние семь лет число учащихся увеличилось на 36 тысяч человек (на 20 процентов по сравнению с 2014 годом).

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Вторые смены более характерны для городов, чем для сельской местности. Например, в Симферополе 8,9 тысячи детей перейдут на обучение во вторую смену, в таком режиме будет работать 30 школ из 48. В основном эти учреждения находятся в густонаселенных районах.

По закону администрация школы вправе самостоятельно устанавливать график обучения и принимать решение, какой класс будет учиться во вторую смену, а какой в первую. Но при этом по санитарным нормам во вторую не должны заниматься учащиеся 1-го, 5-го и выпускных - 9-го и 11-го классов.

Чаще всего вторая смена действует для классов со второго по четвертый. Но в некоторых школах Симферополя на "второсменку" попали и шестые классы. Родители, конечно, недовольны этим.

- Первая смена удобнее и для родителей, и для школьников, у ребенка есть время на посещение кружков и спортивных секций, репетиторов, на общение с друзьями. Учиться после обеда сложнее - ребенок вечером больше утомляется, его внимание снижается. Из-за второй смены в 6-м классе мы были вынуждены отказаться от занятий по английскому языку,- говорит мама учащегося школы N 17 Ольга.

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Неприятная новость ждала и учеников школы N 20. У шестиклассников теперь занятия будут проходить с 13.40 до 18.40. Учебное заведение маленькое, а детей с каждым годом все больше, уже несколько лет обещают достроить корпус, но работы так и не начались. Родители опасаются, что "второсменка" ждет детей в 7-м и в 8-м классах.

- Моя дочка занимается танцами с первого класса, их коллектив - победитель многих республиканских конкурсов. Теперь танцы придется бросить, не успеваем. Очень жаль. У детей времени не будет ни на что, - говорит мама шестиклассницы Александра.

В Крыму ликвидировать вторые смены в школах обещали сначала к 2020 году, потом к 2022-му, теперь сроки не называют.

Для решения проблемы с 2014 года построено пять новых школ (на 3800 мест). Три из них открылись год назад. Это образовательные учреждения в микрорайоне Жигулина Роща в Симферополе - на 1100 мест, в Судаке - на 825 мест, и Евпатории - на 800. В 2017 году открылась и новая школа в симферопольском микрорайоне Фонтаны на 825 мест. Все они оснащены современной мебелью и мультимедийным оборудованием. Есть столовые, библиотеки, медицинский блок, лингофонные кабинеты и кабинеты для уроков труда, гардеробные комнаты, универсальные помещения для групп продленного дня и актовые залы.

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В сентябре начнет работу школа в селе Маловидное Бахчисарайского района, она построена в рамках регионального проекта "Современная школа".

"До 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию еще 15 объектов. Для сравнения: за весь "украинский период" в Республике Крым построено пять школ", - сообщили в пресс-службе Министерства образования РК.

Кстати

В РК 545 школ. В учебном году все учащиеся 1-4 классов (96 555 человек) будут обеспечены горячим питанием за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Стоимость завтрака на одного учащегося начальных классов в день составляет 60,13 рубля.

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