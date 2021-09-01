В Севастополе школьники попытались украсть пожертвования в часовне

В Севастополе два мальчика попытались обокрасть часовню Архистратига Михаила на территории музейного комплекса 35-я береговая батарея. Об этом "РГ" сообщил директор музея Валерий Володин.

Инцидент был записан камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как мальчики заходят в часовню, крестятся, ставят свечи, и дождавшись, когда помещение опустеет, принимаются трясти ящик для пожертвований.

- За 12 лет существования музея это первый такой случай, - говорит Володин. - Часовня стоит открытой, и никто не пытался похитить пожертвования.

По его словам, следящий за камерами охранник в момент происшествия ушел со своего поста, чтобы обеспечить доступ экскурсии к одному из подземных маршрутов. Мальчиков заметили позже, когда просматривали записи.

- Зашли две женщины и следом двое пацанов, одному на вид около 11 лет, а второму 12-13, - рассказывает директор. - Перекрестились, взяли свечки, поставили, как все, постояли у мозаичной иконы. Когда женщины вышли, младший указал второму на тумбу для пожертвований. Они заглянули в щель, куда люди бросают деньги, пытались достать их свечкой. Посмотрели вверх в поисках видеокамеры, но не заметили ее.

Дальше неудачливые воришки убрали свечи с ящика на пол и попытались наклонить его, чтобы вытрясти деньги. Затея не удалась: ящик большой, тяжелый, около метра высотой. Пытались открыть замок, но тоже ничего не получилось. Потом они поставили ящик обратно и вернули свечи на место.

В музее решили не обращаться в полицию, потому что ничего не пропало, никакой ущерб не нанесен. Однако видео опубликовали, чтобы придать инцидент огласке.

- Поставим табличку "Ведется видеонаблюдение", - говорит директор. - Мальчики на вид благополучные, но желание такое у них возникло - помолившись, поставив свечки тем, кто тут захоронен, взять себе что-то на карманные расходы.