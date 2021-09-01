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01.09.2021 11:53
Рубрика: Общество

В школах Крыма откроют 48 центров "Точка роста"

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 199(8550)
Центры появятся в сельских школах 20 муниципальных образований. В помещениях уже завершен ремонт, установлено оборудование - цифровые лаборатории по химии, физике и биологии, современные компьютеры, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, наборы для изучения робототехнических систем и манипуляционных роботов. Школьники во внеурочное время будут учиться управлять квадрокоптерами, играть в шахматы, оказывать первую медицинскую помощь.

В отличие от городских мальчишек и девчонок, сельские ребята лишены возможности посещать секции и кружки - их нет в глубинке.

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Особую атмосферу создает обстановка помещений образовательных центров. Каждый класс оформляется в едином утвержденном стиле согласно бренду. В центре "Точка роста" действуют кружки "Мастер игры", "Юный журналист", "Робототехника", "Квадрокоптеры", "В мире проектов", "В мире дизайна", "3D-моделирование", "Безопасная жизнь", "Юный медик", "В объективе", "Белая ладья".

Огромный интерес у школьников вызывает 3D-моделирование, это довольно новая технология, но развивается она очень быстро. С помощью 3D-принтера девчонки и мальчишки разрабатывают дизайн предметов, которые нельзя произвести даже с помощью станков. Почти все, что нарисовано на компьютере в 3D-программе, может быть воплощено в жизнь.

Программа кружка "Юный медик" разработана для школьников 8-9 классов. Его посетители узнают о строении организма человека, об оказании первой медицинской помощи в экстренных случаях, об уходе за больными на дому, о личной и общественной гигиене, об истории Российского общества Красного Креста, лекарственных растениях. Тренажерные манекены, имитаторы травм и поражений, наборы для оказания первой медицинской помощи - все будет как в профильных учебных учреждениях.

Центр "Точка роста" в прошлом году открылся на базе средней школы N 2 в поселке Нижнегорском. Были нужны кабинеты, соответствующие заданным стандартам. Своими силами сотрудники школы - технический персонал и преподаватели во главе с директором - занялись ремонтом. Педагоги прошли курсы повышения квалификации.

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- Теперь собрать робота, смоделировать на компьютере 3D-рисунок или запустить квадракоптер для наших учеников - обычное дело. Переместиться в пространство, которое невозможно увидеть в привычной жизни, помогает шлем виртуальной и дополненной реальности. А кто захочет, сможет сам создать свой виртуальный мир, в котором можно перемещаться и телепортироваться с помощью специальной программы на компьютере, - рассказывает заместитель директора, курирующий центр дополнительного образования "Точка роста" Мерьем Сейдалиева.

В рамках национального проекта "Образование" в 2020 году в крымских селах и небольших городах на базе школ открылось 11 центров "Точка роста", где обучается более 4500 детей.

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