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01.09.2021 14:55
Рубрика: Общество

В "Сириусе" открылся образовательный комплекс на 1,5 тысячи человек

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов
1 сентября в Образовательном центре "Сириус" первых учеников принял крупный образовательный комплекс, который в ближайшие годы окажет значительное влияние не только на курорт, но и на всю страну.

Он расположился на федеральной территории Сириус и включил в себя новую школу-лицей, детский сад, колледж информационных технологий, Высшую школу музыки, магистратуру и аспирантуру Научно-технологического университета "Сириус".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Корреспонденты "РГ" побывали на открытии уникального комплекса и смогли увидеть, как в новом формате будут обучаться ученики и студенты, занятия которых начнутся уже сегодня.

Образовательный комплекс на улице Воскресенской, 18 встречает посетителей зелеными газонами, современным стадионом и только что построенным просторным зданием школы-лицея, которое включает в себя не только оборудованные учебные классы и лектории, столовые, но и 25-метровый бассейн. Все это - в распоряжении школьников и студентов комплекса, рассчитанного на 1,5 тысячи человек.

Учеников так много, что на входе они растянулись в целую колонну. Все радостные, в белых рубашках. Мальчики - в черных штанах, девочки - в клетчатых юбках. Торжественную часть церемонии открытия провели под открытым небом на стадионе.

- Сегодня большой праздник для каждого из нас. Это большая радость - открывать новый учебный год, новый объект и желать вам дальнейших успехов, - сказала, обращаясь ко всем собравшимся, руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. - Мы сегодня приветствуем не только учеников нашей новой школы, но и тех, кто пришел в детский сад, в IT-колледж, приехал учиться в наши научные центры в качестве магистранта, аспиранта, мы открываем сегодня Высшую музыкальную школу. И так будет всегда: среда вокруг вас будет давать вам все возможности развиваться, побеждать, находить себе дело всей жизни. Я желаю вам счастья, а мы будем счастливы вашим успехам!

Обучение в IT-колледже позволяет вести работу в сфере высоких технологий, применения искусственного интеллекта, в том числе в сфере безопасности, а ребята, по словам педагогов, здесь обязательно будут востребованы и в "Сириусе", и в России.

Фото: РИА Новости
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Стоит отметить, что дети, которые будут обучаться в образовательном комплексе, - не только из Сочи, но и из Липецка, Москвы, Краснодарского края, Бурятии, Алтая и других регионов страны.

В рамках просветительского марафона "Новое Знание" Елена Шмелева прочитала также одну из первых лекций студентам IT-колледжа - о созданной образовательной экосистеме "Сириуса". Но участие в просветительском марафоне, который пройдет с 1 по 3 сентября, позволяет увидеть выступления спикеров любому жителю России.

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