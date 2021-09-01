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01.09.2021 10:05
Рубрика: Общество

В Сочи из-за шторма отдыхающим запретили купаться в море

Текст: Ольга Бухарова

На курортах Краснодарского края резко изменилась погода. Пошли дожди, ощутимо стало прохладнее, море штормит. И такая погода, как ожидается, продлится до конца этой недели.

Фото: Владимир Аносов
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Еще 29 и 30 августа было жарко и душно, от МЧС со ссылкой на Росгидромет на телефон приходили сообщения, предупреждающие быть осторожными из-за сильной жары: на Черноморском побережье от Анапы до Магри, температура поднималась до +37 градусов.

Сегодня рано утром прошел дождь. Но сейчас уже солнечно. Лужи скоро высохнут, а вот море штормит. Официально купание запрещено. Но отдыхающих на пляжах много. Загорают и ждут когда откроют море.

Еще вчера, в последний летний день, ранним утром на море были волны. Небо затянуло облаками. Однако отдыхающие, привыкшие начинать день с водных процедур, с удовольствием плавали. Пляжи были открыты, лежаки разложены в ожидании хозяев. Никаких предупреждающих сообщений от МЧС в течение дня на телефон не приходило. После обеда, казалось, что распогодилось. Было велико желание проститься с летом, поплавав на закате в море. Пляж оказался полупустым. Огромные волны отпугнули отдыхающих. Шезлонги предусмотрительно были убраны подальше. Никто не плавал. Стояли на берегу и как завороженные любовались, как море взбунтовалось. Тут же появились кладоискатели, которые стали прочесывать берег в надежде найти выброшенные волнами золотые украшения.

На сайте краснодарского гидрометцентра днем 31 августа была размещена информация следующего содержания: на территории края действует штормовое предупреждение, связанное с сильными осадками, ветром, подъемами рек до опасных явлений, формирование смерчей над морем.

По прогнозу Gismeteo, интенсивные осадки, грозы и шквалистое усиление ветра в регионе ожидаются до 3 сентября. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности и отказаться от отдыха на воде.

Но отдыхающих на набережной уже с утра много. Пляжный сезон продолжается.

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