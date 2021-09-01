Во всех вузах Кубани откроются пункты для вакцинации студентов

В очном формате начали занятия вузы Краснодарского края, но из-за угрозы эпидбезопасности в каждом из них открыт пункт вакцинации. Такое решение по предложению местного Роспотребнадзора приняли власти региона и ректоры учебных заведений.

По данным медиков, Кубань - в числе лидеров в стране по темпам прививочной кампании. При этом вакцинировались лишь 17 процентов студентов вузов региона (или 17,5 тысячи человек в 52 учебных заведениях и филиалах). Для сравнения: в медицинском университете ситуация совершенно иная - прививку сделали 73 процента юношей и девушек. При этом вирус молодых стороной вовсе не обходит.

- В прошлом году болело не более 10 процентов молодежи, - отмечает руководитель краевого Роспотребнадзора Мария Потемкина. - Сегодня эта цифра увеличилась до 21,7 процента. Каникулы заканчиваются, у студентов образуется новое эпидокружение. Необходимо начать их активную иммунизацию на базе высших учебных заведений.

Это предложение было поддержано губернатором региона и ректорами вузов региона. Так, в Кубанском государственном университете еженедельно будет проходить День здоровья для вакцинирования всех желающих студентов.

- В новом учебном году образовательный процесс у нас организован в смешанном формате - очная форма с элементами дистанционного обучения преимущественно для студентов выпускных курсов и заочников, - прокомментировал проректор по воспитательной работе и социальным вопросам КубГУ Николай Редькин. - К первому сентября вакцинацию прошли порядка тридцати процентов учащихся очной формы. При этом требования об обязательной вакцинации не предъявляются. Университет создаст все условия для "прививочной кампании", поскольку это существенным образом снизит риски новых случаев заболеваемости в студенческой и преподавательской среде, а значит, сделает работу нашего вуза более стабильной.