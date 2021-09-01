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01.09.2021 16:09

Волгоградские студенты дали губернатору "домашнее задание"

Текст: Роман Мерзляков
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел встречу с педагогическим коллективом и студентами медицинского университета.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Вы выполняете очень сложную задачу: кроме того, что вы блестяще учитесь и сдаете сессии, вы нашли в себе мужество и в это непростое время встали плечом к плечу со своими старшими коллегами и помогаете им в наших лечебных заведениях, в "красных зонах", в амбулаторном звене, на скорой помощи, в поликлиниках, работаете волонтерами. Помогаете всем, чем можете, подставляя плечо своим старшим товарищам, которые являются оплотом в борьбе с коронавирусной инфекцией, - обратился глава региона к молодежи.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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По информации пресс-службы областной администрации, сегодня в "красных зонах" трудятся 316 студентов ВолгГМУ и Волгоградского медицинского колледжа. Движение волонтеров-медиков насчитывает более 1500 человек. Студенты работают в колл-центре по приему, обработке и передаче обращений пациентов. По телефону они ведут ежедневный мониторинг состояния пациентов.

Бочаров проинформировал студентов о том, как продвигается модернизация и строительство больниц и поликлиник. А молодежь выступила со своими инициативами. В частности, волонтеры обратились за помощью в организации транспортных перевозок активистов по Волгоградской области, чтобы в добровольческой деятельности могло принять участие как можно больше ребят из глубинки. Также студенты предложили подумать над преференциями при будущем трудоустройстве тех из них, кто сейчас задействован в борьбе с COVID-19 и уже имеет опыт.

Губернатор пообещал проработать все предложения, расценив их как "домашнее задание" от молодых волгоградцев.

- Я в ходе общения определил для себя ряд задач, над которыми надо поразмыслить в спокойной обстановке, чтобы выйти на определенные решения. Что касается поддержки молодежи, то надо и дальше продолжать работу по созданию условий для раскрытия талантов, реализации задач, которые перед собой молодежь ставит, в том числе и по определению будущего места работы. Мы с экспертным сообществом подумаем, какие надо разработать меры, - пообещал Бочаров.

Ведется работа и в сфере дополнительного образования. Еще 30 тысяч учеников сельских школ с начала учебного года смогут заниматься в центрах "Точка роста". Региональная сеть уже включает 197 таких площадок. Всего в области насчитывается 260 тысяч школьников, из которых более 26 тысяч - первоклассники. 1 сентября впервые учеников приняла новая школа на 800 мест в Кировском районе Волгограда.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Волгоградская область - вперёд, к новым целям

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