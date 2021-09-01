Белорусские художники-графики привезли свои работы в Екатеринбург

В Екатеринбурге проходит Международная триеннале экслибриса и печатной графики малого формата "Памятники культуры мира". На ней представлено более 250 работ самых известных художников-графиков из 25 стран мира, в том числе из Беларуси.

- Помимо мирового пространства существует маленькое пространство художников-графиков, - обозначила параллели куратор триеннале заслуженный деятель искусств России Ирина Оськина. - Все они мобильны, контактны, дружны между собой, поэтому выставки проходят по всему миру.

Работы художников из Беларуси не потерялись в этом блистательном собрании. Короткую экскурсию по экспозиции провел член жюри триеннале, художник-график, преподаватель Белорусской государственной Академии искусств.

…Вот две работы минчанки Марины Мороз - "Хлеб неснедаемый алчущих" и "Питие неисчерпаемое жаждущих жизни", составляющих своеобразный диптих как по теме, так и по технике исполнения - меццо-тинто. Они привлекают внимание, заставляют всматриваться в детали - виноград и хлеб, увеличительное стекло и стремительные рыбы, внезапное мерцание золотых бликов.

- Марина - моя бывшая ученица, - говорит с гордостью Роман Сустов. - Ее техника - сочетание выглаживания и травления - нечасто встречается, так как сложна в исполнении, но зато она добавляет изящества, усложняет деталировку.

Офорты Федора Шурмелева посвящены сюжетам греческой мифологии.

- Тоже мой бывший студент, а теперь коллега по Академии, - гордится Сустов. - Он занимается редкой книгой, экслибрисами.

Рассматриваем работы Евгении Тимошенко и Владислава Квартального, Марины Жвирбля, Светланы Волосюк...

- Молодые художники не боятся того, что искусство книжной графики уйдет в прошлое вместе с бумажной книгой?

- Нас этим уже лет двадцать пугают, - не удивляется вопросу Роман Сустов. - Но бумажная книга по-прежнему жива. Мы, художники, даже видим обратный процесс: знатоки ценят живой рисунок, руку мастера, его подпись.

- Знают ли белорусских графиков в мире?

- Конечно. Белорусская школа графики - одна из самых сильных на постсоветском пространстве. Мы, можно сказать, "метисы", в нас смешалось влияние русской традиционной школы и европейского авангарда, мы многое берем и у России, и у Европы - но у нас есть свое лицо.

Решением международного жюри двое авторов из Беларуси, Марина Мороз и Федор Шурмелев, стали дипломантами Международной триеннале экслибриса и печатной графики малого формата.