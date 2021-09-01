Где на Урале построят логистические центры маркетплейсов

Крупнейший онлайн-ретейлер России построит распределительный центр в Екатеринбурге. Только первая очередь, запуск которой ожидается в 2022-2023 годах, рассчитана на 100 тысяч квадратных метров и 5000 рабочих мест. Маркетплейс вложит в строительство восемь миллиардов рублей. Сопровождать проект будет Корпорация развития Среднего Урала.

Как отметила гендиректор компании-инвестора Татьяна Бакальчук, запуск нового логистического центра, где будет осуществляться сортировка и хранение товаров, а также обработка возвратов, позволит свердловскому бизнесу, торгующему на платформе Wildberries, сэкономить на логистике и расширить ассортимент. Сегодня свои товары таким способом реализуют 6,6 тысячи предпринимателей региона. За год их количество выросло в четыре раза, а суммарный объем продаж достиг четырех миллиардов рублей.

Интересно, что еще совсем недавно роль площадки для распределительного центра Wildberries прочили Миассу, расположенному в Челябинской области. Предполагалось, что логистический комплекс обеспечит работой 2500 человек. Стоимость проекта оценивалась в 2,5 миллиарда рублей. Однако жители выразили негативное отношение к проекту из-за того, что складское хозяйство собирались разместить практически в центре города: люди опасались заторов на дорогах из-за непрерывного трафика большегрузов и заметного ухудшения экологии. В итоге инвестор отказался от проекта в Миассе. Правительство Челябинской области предложило ему на выбор новые площадки, недалеко от федеральной трассы московского направления М-5, однако решение так и не принято.

На фоне известий из Екатеринбурга власти Южного Урала подчеркивают, что онлайн-ретейлер действует в рамках собственного плана развития. Его присутствие в одном регионе не перечеркивает намерений о реализации подобных программ в другом. В самой компании также констатируют, что появление логоцентра в Екатеринбурге не отменяет развития на других территориях.

- Изначально прорабатывался вопрос расположения логистического комплекса в Миассе, так как предприятие было заинтересовано в получении налоговых преференций, положенных резидентам ТОСЭР, - объясняет вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук. - Постепенно на первый план вышли логистические и транспортные преимущества. Поэтому сейчас инвестор рассматривает и другие предложения.

Как отмечает эксперт в сфере логистики Виталий Хиль, для большинства онлайн-ретейлеров в приоритете локация, короткое транспортное плечо до потребителя. Из Екатеринбурга удобно обслуживать автотранспортом соседние регионы - не только УрФО, но и Пермский край. Кроме того, для маркетплейсов важно наличие развитого рынка труда: пять тысяч рабочих мест - это целый мини-город. В Екатеринбурге найти такое количество сотрудников можно, а вот в населенных пунктах поменьше могут возникнуть проблемы.

Налоговые льготы, дешевая электроэнергия могут привлечь в небольшие города скорее малый и средний бизнес. Крупный ретейл выбирает миллионники, которые охватывают целые федеральные округа

По мнению аналитика, налоговые льготы, дешевая электроэнергия и тому подобные бонусы могут привлечь в небольшие города скорее малый и средний бизнес, сборочные производства. Крупный ретейл при региональной экспансии выбирает миллионники, которые охватывают целые федеральные округа. А уже от них можно выстраивать сеть небольших перевалочных пунктов. Именно поэтому в Южно-Уральский транспортно-логистический комплекс до сих пор не зашла ни одна международная или федеральная торговая сеть, хотя многие рассматривали этот вариант. У той же Wildberries следующий распредцентр после Екатеринбурга находится в Новосибирске. Да и в уральской столице планируется расширение, а не заход с нуля.

- Wildberries в Екатеринбурге уже не первый год. Начинали со склада в шесть тысяч квадратных метров, теперь у них где-то 14-15 тысяч квадратов. Подходящую площадку под строительство компания начала искать еще 3-4 года назад. Причем сразу выдвигала к ней определенные требования по доступности персонала, расположению в черте большого города и близости автомагистралей, - говорит Виталий Хиль.

Место будущего строительства пока не разглашается. Но местные СМИ предполагают, что Wildberries станет одним из якорных заказчиков нового логистического комплекса на 120 тысяч квадратных метров, который планируют возвести на Шарташе. Правда, тут тоже могут возникнуть репутационные риски: жители района ЖБИ недовольны строительством вблизи рекреационной зоны.

- Понимаю опасения граждан и, чтобы часть из них снять, предлагаю изучить опыт поселка Садового, где находится действующий логистический центр размером почти в два раза больше. Если все организовано грамотно с точки зрения пропуска на территорию, если машины не стоят в очереди на въезде и не занимают дороги общего пользования, проблем возникнуть не должно, - уверен Хиль.

Наиболее ударными темпами с точки зрения строительства складов в Екатеринбурге сегодня развивается район Кольцово и Ново-Свердловской ТЭЦ. Последний, в частности, облюбовали торговые сети "Монетка" и "Детский мир". На южном направлении в этом году сдадут логистический комплекс на 25 тысяч квадратных метров возле Большого Седельниково, куда переедет крупный продавец бытовой техники. Кроме того, ряд индустриальных парков заявил о готовности принять резидентов. Но даже в этом случае для некоторых компаний сохраняется дефицит готовых качественных складов. Смогут ли их перетянуть к себе Пермь или Челябинск?

- До 2020-го были случаи ухода в Челябинск фармфирм, которым нужны помещения до 10 тысяч квадратных метров. Производителям товаров повседневного спроса важны маршруты снабжения, доступность железнодорожного сообщения, поэтому некоторые из них отдавали предпочтение Новосибирску. Но все-таки все крупные проекты и даже некрупные, ориентированные на узкие рынки, стараются запустить в Екатеринбурге, - подчеркивает Виталий Хиль.