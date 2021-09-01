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01.09.2021 04:40
Рубрика: Происшествия

На Урале мать полгода скрывала новорожденную дочку и морила голодом

Текст: Ольга Медведева (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
В городе Карпинске Свердловской области начался судебный процесс над Юлией Зыковой - матерью, которая с апреля по октябрь 2020 года прятала новорожденную дочку в шкафу. Старший сын Зыковой, которому на тот момент было 13 лет, втайне подкармливал сестренку, а средняя дочь рассказывала в детском саду о "живой кукле", но никто не воспринимал ее слова всерьез.

Истощенного ребенка случайно обнаружили подруги женщины. Полугодовалая девочка весила всего три килограмма, у нее диагностировали дистрофию третьей степени. Малышку тогда выходили екатеринбургские врачи. Сейчас девочка живет у бабушки. В начале августа 2021 года Юлия Зыкова была признана вменяемой. Ей предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: оставление в опасности, истязание несовершеннолетнего, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщина может получить до семи лет лишения свободы.

Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости
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Суд работает в закрытом формате, зрители и пресса в зал не допускаются.

В социальных сетях уральцы активно обсуждают эту историю. Если одни называют Юлию "чудовищем" и призывают жестоко ее покарать, то другие напоминают про тяжелые жизненные обстоятельства - женщина подвергалась насилию, одна воспитывала детей. Но людей, которые находят оправдание поступку Зыковой, меньшинство.

Журналисты "Областного телевидения" до начала процесса записали с обвиняемой короткое интервью, в котором она сказала, что раскаивается и желает вернуть дочку.

Мнение

Сергей Мостиков, кандидат психологических наук:

- Хоть комиссия не установила моментов, говорящих о ее недееспособности, на мой взгляд, какие-то личностные расстройства, пускай и в неочевидной форме, у женщины присутствуют. Зачастую родственники людей, которые ведут себя достаточно неадекватно, становятся толерантными, привычными к тем странностям, которые присутствуют в поведении. И если человек не специалист, он эти звоночки просто не замечает. А ситуации, когда другой человек страдает, у них не вызывают сожаления и сочувствия. Жалко других ее детей. У них сформировалось представление, что такое поведение по отношению к ребенку возможно. Нас история шокирует - а они спокойно жили в этой обстановке.

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