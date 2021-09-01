На Урале победившим рак пациентам напомнят о визите к онкологу

Свердловский областной онкодиспансер в рамках нацпроекта "Здравоохранение" запустил Службу информационной поддержки пациентов. Ее задача - напомнить пациентам, которые успешно победили рак, что для профилактики рецидива нужно периодически наведываться к доктору.

Как говорит главврач клиники Владимир Елишев, хотя современные методы диагностики и позволяют заметить опасную болезнь даже на ранней стадии, в первые пять лет после излечения риск, что недуг вернется, очень велик. Между тем как большинство пациентов после того, как возвращаются к обычному образу жизни, забывают о контрольных визитах к врачу.

Проект запустили около года назад в Москве, опыт оказался удачным, и его взяли на вооружение на Среднем Урале: пациента начали звонить, напоминать о визите в онкоцентр или в районную поликлинику.

По данным регионального департамента информационной политики, уже ведется работа с жителями Верх-Исетского района Екатеринбурга, где на учете по онкологическому профилю - более семи тысяч человек (всего в области около ста тысяч онкобольных).