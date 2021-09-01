На Урале подсчитают ущерб от лесных пожаров и расходы на их тушение

Неистовство лесных пожаров на Урале в этом году побило все рекорды. Огонь вплотную подошел не только к отдаленным домам отдыха, коллективным садам, но и к городам. Что стало причиной ЧС и насколько эффективна существующая система борьбы с огнем, выясняли корреспонденты "РГ".

Ловят поджигателей

В Свердловской области ситуация начала в буквальном смысле накаляться весной. В конце апреля регион накрыла небывалая жара - и погода вновь и вновь побивала температурные рекорды вплоть до конца августа. Дождей при этом почти не было, поэтому обычные для весны возгорания прошлогодних листьев и валежника летом не прекратились и перешли в другую категорию.

- Весенние пожары обычно поверхностные, сгорает лишь подстилка, лес повреждается мало. Сегодняшние - тяжелые, глубокие. При низовом пожаре часть древостоя остается живой, последствия верхового более печальные, - констатирует начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

Главная причина возгораний - аномальная жара, говорят эксперты. Однако 82 процента лесных пожаров в 2021 году - рукотворные, связаны с неосторожным обращением с огнем и даже умышленными поджогами, подчеркивает министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов. По его словам, уже возбуждено три уголовных дела, более 24 материалов передано в органы дознания. К административной ответственности за нарушение правил обращения с огнем привлечено свыше 200 человек. Ущерб от лесных пожаров власти предварительно оценили в 52 миллиона рублей, но цифра явно не окончательная.

На 27 августа в Свердловской области было зарегистрировано 52 лесных пожара на площади 7,5 тысячи гектаров. В тушении огня участвовали 1200 человек - сотрудники Уральской авиабазы охраны лесов, МЧС, персонал арендаторов, а также более 300 единиц техники. К счастью, на Урале наконец-то похолодало, и, хотя дождей так и нет, удалось усмирить 30 очагов огня: помогает роса. Пожары возле Волчихи, Хомутовки, озера Глухого, дым от которых накрывал даже областной центр, локализованы. Открытого горения нет, сообщил директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.

Когда ситуация стала выходить из-под контроля, местным властям следовало бы не делать вид, что все нормально, а вести честный диалог с центром

- Ситуация непростая, но бывало и похуже: осенью 2017 года было около 100 пожаров в день, - отметил Сандаков.

По словам Алексея Кузнецова, благодаря нацпроекту "Экология" за последние три года парк авиалесоохраны обновлен на 80 процентов. В этом году докупили еще 23 единицы техники и восемь единиц лесопожарного оборудования. Но, как поясняют специалисты, авиация применяется только в том случае, когда огонь угрожает населенному пункту. А пожарные автомобили не предназначены для работы в лесной глуши - только на границе зеленых насаждений. К тому же остро ощущается нехватка кадров.

Вовремя на помощь не позвали

Тюменская область - в числе регионов, наиболее пострадавших в этом году от лесных и ландшафтных пожаров. Здесь тоже начало гореть еще в апреле, а в мае по пройденной огнем площади область стала безусловным лидером. Счет уже тогда пошел на сотни тысяч гектаров. Масштабы небывалые.

Пришлось эвакуировать жителей нескольких деревень, пациентов специализированной клиники, обитателей дома-интерната, приостановить работу медицинского и санаторного центров. В одном из садоводческих товариществ пламя уничтожило 25 домов. Ураганный ветер за считанные часы разносил его за многие километры от очага. Стало ясно, что со стихией не справиться без помощи специализированных подразделений из других субъектов РФ.

В общей сложности на территорию сибирского региона было переброшено около 700 парашютистов и десантников из Свердловской области, Югры, Ямала, ФБУ "Авиалесоохрана" и аэрогруппировки МЧС России, масса техники. По данным на первую половину августа, сражения с лесными и ландшафтными пожарами, а также различные "профилактические мероприятия" вкупе с авиамониторингом обошлись региональному и федеральному бюджетам приблизительно в 420 миллионов рублей.

Экономический же ущерб (потери лесного фонда) предварительно оценен в 160 миллионов. Не ахти какая сумма. Не занижена ли она? В профильном подразделении правительства области, в Рослесхозе поясняют: обычно лес бывает загублен в среднем на 10-20 процентах площадей, затронутых огнем. Подавляющее большинство деревьев выживает. Степень поражения зависит от характера пожара (верховой или низовой), состава пород, некоторых других факторов.

Нынче стихия разгулялась из-за чрезвычайной сухости лесной подстилки, почти полного отсутствия осадков, ветреной жаркой погоды. Достаточно бросить в траву незатушенную сигарету - и зеленый массив вспыхнет. Полыхать тюменские леса начали в середине апреля, и местным властям следовало бы, когда ситуация стала выходить из-под контроля, не делать вид, что все нормально, а вести честный диалог с федеральным центром, подчеркивает глава Рослесхоза Иван Советников.

О запоздалой реакции властей на угрозу говорит и куратор лесного отдела "Гринписа" России Алексей Ярошенко: режим ЧС в западносибирском регионе следовало ввести не 11 мая, а значительно раньше. А самое главное, считает эколог, меняющийся на наших глазах климат уже не оставляет права на профилактические выжигания сухой травы, хвороста, лесной подстилки. Они вроде бы направлены на предотвращение больших пожаров и должны контролироваться, но в реальности подчас ведут к масштабным ЧС. Выиграли те регионы, которые после горьких уроков отказались от такой практики. А стоило бы ввести повсеместный запрет на выжигания. С соответствующим предложением "Гринпис" обратился к правительству РФ.

Найти и ликвидировать

На юге Челябинской области засуха и пожары не редкость. Однако такого пекла, как нынешним летом, не припомнят даже ветераны лесоохраны с 30-летним стажем. С весны и до середины июля на некоторых территориях не упало ни капли дождя, сухая трава под ногами ломалась с хрустом стекла. В такую погоду только чиркни спичкой - огонь расходится со скоростью 150 метров в секунду.

- Причины крупного пожара в Карталинском и Нагайбакском районах до сих пор не установлены, - сообщили в главном управлении лесами Челябинской области. - Вероятно, это последствия "сухой грозы", которых в этом сезоне было аномально много - 115. Огонь в считанные часы охватил территорию площадью 14 тысяч гектаров. И только благодаря оперативности огнеборцев удалось избежать более тяжелых последствий.

Леса региона оберегает Центр пожаротушения и охраны леса, в распоряжении которого 44 лесопожарные станции со штатом 642 человека и 370 единиц техники. Средняя зарплата лесного пожарного невелика - 23,1 тысячи рублей в месяц. Однако в пожароопасный сезон в связи с возрастающей нагрузкой она увеличивается в полтора раза.

Сотрудники станций занимаются наземным патрулированием, дежурят на наблюдательных вышках и пунктах видеомониторинга. Количество последних в этом году увеличено до 30, что, по словам специалистов, помогает охватить практически все крупные лесные массивы. С помощью систем видеонаблюдения иногда даже удается установить виновника, зафиксировав номер автомобиля, выезжающего из лесного массива. Как правило, успех в борьбе с возгораниями напрямую зависит от скорости их обнаружения. И здесь лесоохране часто помогают местные жители, сообщая о замеченном дыме на прямую линию или портал "Берегите лес".

Если приходит беда, подключаются все: сельсоветы, волонтеры, предприятия и, конечно, арендаторы лесных участков

По данным управления, в этом году на охрану лесов региона потратили 165,4 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов. Дополнительно в рамках нацпроекта "Экология" на покупку пожарной техники выделили еще 90 миллионов. Много ли это? Для сравнения: ущерб от лесных пожаров за последние пять лет превысил 1,6 миллиарда рублей. Только в этом сезоне по состоянию на 30 августа огнем повреждено 24,9 тысячи гектаров леса.

К сожалению, подразделения МЧС подключаются к борьбе с огненной стихией только при возникновении угрозы для населенных пунктов. Тем не менее механизм взаимодействия разных структур отработан десятилетиями совместной службы. В этом сезоне ни одного сбоя в работе системы борьбы с природными пожарами не зафиксировано, утверждают в главном управлении лесами.

Тушат всем миром

По оценке департамента гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, в этом году регион хорошо подготовился к пожароопасному сезону. В окружном департаменте лесного хозяйства утверждают: впервые за 10 лет все субъекты УрФО признаны готовыми с первого раза без замечаний, при том что проверки стали серьезнее. Тем не менее ситуация сложилась непростая: количество лесных пожаров в Зауралье по сравнению с прошлым годом выросло в три раза, а площадь, пройденная огнем, - в десять. При этом финансирование осталось практически на уровне 2020-го, и ущерб, нанесенный огнем, существенно превысил сумму выделенных средств.

Всего в этом году на охрану зауральских лесов от пожаров из всех источников направлено почти 127 миллионов рублей. В мае регион дополнительно получил из федерального бюджета еще почти 5 миллионов - на тушение и авиамониторинг. Однако только этих ресурсов, наверное, было бы недостаточно. Но, если приходит беда, подключаются все: сельсоветы, волонтеры, предприятия и, конечно, арендаторы лесных участков, ведь в Курганской области 87 процентов лесного фонда находится в аренде, поясняет начальник отдела охраны и защиты леса регионального департамента Александр Кондратьев. Например, в Далматовском районе, где обстановка оказалась очень сложной, на помощь пришла пожарная часть уранодобывающего предприятия. Она помогала тушить огонь на подступах к населенным пунктам, провела опашку и сделала минерализованные полосы по периметрам четырех сел.

Нынче регион серьезно обновил лесопожарную технику: закуплено 13 машин на 20,6 миллиона рублей, буквально на днях заключен контракт на поставку трех автобусов для передислокации пожарных. Всего с 2019 года в рамках нацпроекта "Экология" (регионального проекта "Сохранение лесов") закуплено 360 единиц техники и оборудования на 130 миллионов рублей.

Большая роль в профилактике и борьбе с пожарами отводится мониторингу. Второй год в Зауралье применяется видеонаблюдение, ведется космический мониторинг, заключен контракт с авиакомпанией на патрулирование свыше миллиона гектаров. Ну и, конечно, наземный мониторинг силами лесничеств, арендаторов, госучреждений.

В области также усилили профилактическую работу с жителями, тем не менее из 145 нарушителей правил пожарной безопасности в лесах семеро признаны виновниками пожаров. К административной ответственности привлечено 125 человек. Но, увы, никакие штрафы не покроют ущерб, нанесенный лесному фонду - он уже превысил 461,5 миллиона рублей, и цифра не окончательная. Хотя складывается она не только из потерь древесины и сгоревших посадок, но и из затрат на тушение.