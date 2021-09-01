На Урале прекратили бесплатно выделять землю под коммерческие объекты

Правительство Свердловской области утвердило новый порядок выдачи разрешений на использование земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Постановление 543-ПП касается разных видов нестационарных объектов, то есть большого количества малых и средних предпринимателей. Теперь бесплатно получить землю, принадлежащую региону или муниципалитету, для размещения коммерческих объектов не получится.

Считается, что поводом для пересмотра нормативной базы стал "батутный скандал", разразившийся в Екатеринбурге в июле. Воспользовавшись лазейкой в законодательстве, местный бизнесмен сумел оформить разрешения на бесплатное использование 279 участков для размещения надувных батутов. ("РГ" рассказывала об этой ситуации в материале "Аттракционы сдуваются?", "Экономика Уральского округа" от 5 августа 2021 года.) Впрочем, как оказалось, прорабатывать поправки власти начали раньше: это связано с изменениями в федеральной нормативной базе и сложившейся судебной практикой, суть которой в недопустимости бесплатной раздачи земли под коммерческие объекты. Но общественный резонанс, очевидно, подстегнул процесс.

Итак, с 1 октября, как и было обещано, прежняя вольница прекратится. Как сообщается на официальном сайте министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО), "принципиальным изменением является введение конкурентных процедур для ряда наиболее востребованных объектов", уточнены и сроки действия разрешений. К примеру, сезонные аттракционы теперь можно размещать не более чем на пять месяцев. Кроме того, вводится плата за пользование участками, если они служат для извлечения прибыли, принцип "одно разрешение - один вид использования" и еще ряд новшеств.

Но если те, кто возмущался находчивостью "батутного короля", теперь законно порадовались, то многие бизнесмены, в том числе далекие от сферы сезонных развлечений, подсчитывают грядущие потери. Дело в том, что постановление областного правительства коснулось широкого спектра предпринимательской деятельности, в том числе услуг связи. Поясним: в рамках НП "Цифровая экономика" с 2019 года телекомы и инфраструктурные операторы могут размещать свои линейные объекты на государственных и муниципальных землях без проведения торгов и получения разрешений на строительство - лишь на основании разрешения на использование участка (РНИ). По новому постановлению 543-ПП операторам теперь придется платить за землю, на которой установлены антенно-мачтовые сооружения, к тому же максимальный срок действия РНИ для них - семь лет, тогда как для других линейных объектов - 49. Естественно, новые ограничения бизнес не радуют.

Когда проект документа проходил процедуру оценки регулирующего воздействия, представители отрасли - региональные филиалы федеральных телекомов и местные операторы (всего 13 подписантов) - направили губернатору и правительству Свердловской области коллективное обращение. Связисты заявили, что такая редакция постановления содержит положения, необоснованно затрудняющие ведение ими предпринимательской деятельности, а его принятие "приведет к созданию дополнительного административного барьера в процессе развития сетей связи и к ограничению конкуренции" и вообще может негативно отразиться на IT-отрасли, цифровизации экономики региона и инвестиционном климате в целом.

Участие бизнеса в ОРВ позволило скорректировать некоторые первоначальные положения постановления в пользу предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх не видит в принятии 543-ПП ущемления прав бизнеса - напротив, считает справедливым, что публичная собственность, используемая для получения прибыли, не будет бесплатной. Тем более что определенная преференция все же сохраняется: выдача РНИ - это своего рода аналог аренды земли, но процедура ее предоставления гораздо проще.

- Я и многие субъекты предпринимательской деятельности, в том числе операторы связи, активно участвовали в оценке регулирующего воздействия на стадии обсуждения проекта, вносили предложения. На мой взгляд, документ, который в итоге принят, - хороший пример компромиссного решения, - рассказала "РГ" Елена Артюх. - Все объекты, которые могут быть размещены на основании РНИ, разделены на три группы: участки под максимально прибыльные коммерческие объекты предоставляются по итогам торгов и за плату, другие - без торгов, но за плату, третьи, некоммерческие, - бесплатно и без торгов. На мой взгляд, это разумно и отвечает требованиям Земельного кодекса о платном коммерческом использовании публичной собственности. До этого ведь были истории, когда участок предоставлялся без торгов и платы, а предприниматель использовал его для извлечения прибыли или просто сдавал кому-то за деньги.

Участие бизнеса в ОРВ позволило скорректировать некоторые первоначальные положения постановления в пользу предпринимателей. В частности, продлить сроки предоставления участков, например, под те же вышки сотовой связи - с трех до семи лет. Формулы расчета стоимости привели в соответствие с формулами обычной аренды земли. Также с участием бизнес-омбудсмена удалось исключить из первой категории некоторые социальные объекты, например, спасательные станции, медпункты и другие некоммерческие объекты, расположенные на платных пляжах.

- Возможно, итоговый документ тоже несовершенен и при его применении еще возникнут вопросы. Но он однозначно более качественный, чем предыдущий: сбалансированный, учитывающий интересы добросовестного бизнеса. К тому же мы договорились с МУГИСО, что, если в процессе исполнения поступят обращения от бизнеса, появятся затруднения, мы вернемся к обсуждению, - говорит Елена Артюх.

Тем временем

Арбитражный суд обязал компанию "Вимакс", занимающуюся установкой надувных батутов в Екатеринбурге, выплатить администрации города более 1,2 миллиона рублей за необоснованное обогащение. Муниципалитет требовал 7,2 миллиона. Требование истца удовлетворено частично.