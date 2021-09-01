Представители династии педагогов поделились секретом любви к ученикам

Династия уральских педагогов Скачковых - явление драгоценное и, без сомнения, уникальное в масштабах России. Услышав впервые цифру 400, хватаюсь было за калькулятор - складывать и перепроверять, но потом остываю. Навскидку: у одной из моих собеседниц, Татьяны Дмитриевны Василевской-Скачковой, педстаж 58 лет, у ее сестры Виктории Дмитриевны Сунгуровой - ровно столько же. Итого уже 116 на двоих. А если учесть, что точкой отсчета служит 1879 год, то и вовсе ничего удивительного.

Микула Селянинович

Началось все с Ивана Скачкова - крестьянина Красноуфимского уезда Пермской губернии, с похвальной грамотой закончившего приходское училище. Дальше Иван занимался самообразованием, денег для продолжения учебы не было. Богатырское прозвище Микула Селянинович получил не только за крестьянскую основательность и действительно впечатляющую комплекцию, но и за дела, которыми занимался с упорством и самоотверженностью ратая - древнерусского воина или пахаря.

"Может быть, если история и не скажет о нашем скромном времени, что у него были свои Минины и Пожарские, свои Заруцкие и Пугачевы, то непременно скажет, что у нас были свои Микулы Селяниновичи - ратаи. Где-то в темном углу русской земли, в глуши, является крестьянин Иван Скачков… и буквально ворочает целым краем. Мы слышим только его голос в красноуфимской земской работе - голос этот перекрывает все голоса, и земская работа идет споро, земские сваи для земского дела вбиваются в землю глубоко, прочно", - на былинный лад описывает Ивана Скачкова его современник известный писатель и историк Даниил Мордовцев.

Сам Иван Иванович не учительствовал, но именно благодаря ему, тогдашнему председателю земской управы, в 1874 году в Красноуфимске было открыто первое в России реальное училище с двумя отделениями - сельскохозяйственным и горнозаводским. "В этом училище воспитывалось 75% крестьянских детей, училищем этим он воздвиг себе лучший памятник, о каком только может мечтать скромный труженик", - писала в 1899 году "Оренбургская газета". В уезде на попечении земства было 29 народных школ и два городских училища, при этом красноуфимское земство выделяло на народное образование 16 рублей на одного учащегося в год, в то время как петербуржцы - только пять.

У Ивана Ивановича и его супруги Татьяны Герасимовны было три дочери и пять сыновей - вот они все на фото восьмидесятых годов позапрошлого века. Приближавшийся двадцатый с его катаклизмами оказался немилосерден к мужчинам семьи Скачковых, но дочери - Раиса, Мария и Лидия - стали учителями, как и сын Петр. Это первое поколение династии, которое ведет отсчет с 1879 года… и до победного 1945-го.

Горное гнездо

Учительскую эстафету подхватили их дети, внучки Ивана Ивановича - Антонина Артемьевна и Валентина Алексеевна Скачковы, а затем правнуки. И вот тут мы добрались до третьего поколения: Татьяна Дмитриевна получила диплом учителя химии и биологии. Она преподавала в Свердловском горно-металлургическом техникуме, а потом в Уральском горном университете и, если бы не пандемия, продолжала работать, на 58-ми годах педстажа не останавливаясь. Очевидно, любовь Татьяны Алексеевны к профессии была столь заразительна, что дипломы вышеозначенных учебных заведений за эти годы получили двадцать представителей семейства Скачковых.

Ее дочь Софья Юрьевна Сафиуллина стала учителем музыки и вот уже тридцать лет работает в школе № 62, которую когда-то сама окончила. Внук Кирилл семейную традицию пока не поддержал, но за него пришлось отрабатывать отцу. О педагогической карьере Марат Фахрисламович, бывший военный, а ныне высококлассный столяр, никогда не мечтал. Но пару лет назад Софья Юрьевна предложила: в школе нет учителя ОБЖ, может, попробуешь? Отказать жене не смог. И династия пополнилась еще одним учителем.

Софья Юрьевна, стараясь никого не пропустить, перечисляет тетей, дядей и племянников: Людмила Павловна Деткова преподает иностранные языки, Татьяна Леонидовна и Марина Леонидовна Корецкие - историю и психологию, Павел Павлович Скачков, кандидат физико-математических наук, - математику в Государственном университете путей сообщения. Дарья Сунгурова (Лапшина) - учитель-дефектолог, Никита Корецкий - учитель информатики… Показательно, что за все 400 лет никто из Скачковых не стал чиновником от педагогики, предпочитая работать с детьми. Звонких наград и палат каменных тоже не нажили. Но это еще от Ивана Ивановича так идет: богатств не накопил, поэтому, оставив земскую службу, занялся мыловарением и приготовлением костяной муки для удобрения полей и "скудными доходами, получаемыми от этих производств, обеспечивал существование многочисленной семьи". Но зато бережно хранят Скачковы грамоты, значки ветеранов труда и, главное, трогательные письма учеников.

Педагогическая поэма

Когда еще в советские времена Татьяна Дмитриевна преподавала в техникуме, навязали ей общественную нагрузку: опекать парня-сироту - прогуливает, двойки хватает, в общежитии черт-те чем занимается. Она пришла домой, пожаловалась мужу: работа до позднего вечера, дома дочка годовалая, Сонечка, а тут еще за чужим подростком бегай. Супруг, Юрий Александрович, предложил:

- Пусть у нас поживет. Так всем проще.

Проще или нет, а стал бывший детдомовец и трудный подросток Вова Есаулков еще одним членом семьи Василевских-Скачковых. Техникум ему помогли окончить, из армии встретили, свадьбу сыграли, Есаулковых-младших внуками считают. Простая вроде история, да много ли таких на слуху?

На вопрос о том, какова главная беда современной школы, Софья Юрьевна, не задумываясь, отвечает - горы никому, кроме чиновников, не нужной отчетности, за которыми не разглядишь детей.

- А дети? - спрашиваю. - Эти невозможные, непонятные, избалованные современные дети, с которыми собственные родители не могут найти общий язык?

- У нас все дети хорошие, плохих нет, - отвечают совершенно одинаково Татьяна Дмитриевна, Софья Юрьевна и Марат Фахрисламович.

А Софья Юрьевна, улыбаясь и вытирая слезы, рассказывает историю: несколько лет назад она тяжело болела, буквально на грани жизни и смерти. Десятиклассникам, у которых была классным руководителем, ничего не говорила. Они узнали сами.

- После наркоза прихожу в себя - 60 сообщений от детей в телефоне. А потом меня позвали в коридор - а они там стоят, весь класс, представляете?! Домой ко мне ходили, помогали чем могли, теребили, даже волосы заставили перекрасить! А первого сентября буквально под руки привели в школу на линейку. Врач потом меня с удивлением спросил: где вы на реабилитации были? В школе, отвечаю.

Так может, и формула учительской любви моим собеседникам известна? Разумеется, и опять все просто: с учениками надо обращаться, как с собственными детьми. Кстати, поговорка насчет того, что негоже яйцам курицу учить, совершенно устарела: хороший педагог всю жизнь учится у своих учеников.

Тем временем

Учителя из Курганской области стали победителями Всероссийского конкурса учителей. К своему профессиональному празднику они получат по 200 тысяч рублей за достижения в педагогической деятельности.

По вечерам четвероклашки Канады, США, Великобритании, а также ученики Ольги Марфицыной из курганской гимназии № 32 слушают сказки на английском языке - их читают сотрудники музея американского города Ньюпорта Кира и Лорен. Наполнение созданного педагогом сайта контентом на английском языке, диалог с иностранными сверстниками в виртуальной классной комнате и еще много разных придумок и приемов заставляют школьников прибавлять шаг, направляясь на уроки Ольги Александровны.

- Очень важно, чтобы дети попадали в аутентичную среду, могли общаться с носителями языка, но в Зауралье такая возможность предоставляется редко. Вот и пришлось искать выход, - рассказывает учительница. - Технологии помогают нам. Главное - понимать ребенка, относиться к нему, как к личности.

Ольга Марфицына - одна из шести победителей конкурса. Кроме нее в списке учитель физкультуры курганской гимназии № 30 Елена Моргунова, учитель русского языка и литературы Шмаковской средней школы Кетовского района Лариса Антонова и ее коллега из Боровской средней школы Белозерского района Ирина Ильина, учитель географии шадринского лицея № 1 Наталья Зарипова и учитель начальных классов курганской гимназии № 47 Наталья Дедова.

Кстати, с 2006 года во Всероссийском конкурсе на присуждение премий лучшим учителям приняли участие уже около шестисот зауральских педагогов. Более четырехсот из них победили и получили денежные премии.