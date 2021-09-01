Уральские вузы обучат специалистов по искусственному интеллекту

Пять вузов Челябинской области выиграли грант Министерства науки и высшего образования РФ на разработку образовательных программ по направлению "Искусственный интеллект" (ИИ). В коалицию победителей, занявшую четвертое место в рейтинге университетов страны, вошли Южно-Уральский (ЮУрГУ) и Челябинский госуниверситеты (ЧелГУ), Магнитогорский государственный технический университет имени Носова, а также педагогический, медицинский, спортивный и аграрный университеты. Таким образом, подготовка новых IT-специалистов должна в скором будущем охватить все сферы - от прикладной математики и робототехники до педагогики и сельского хозяйства.

- У нас в регионе немало IT-компаний, решающих актуальные технологические задачи для российских и мировых концернов. Однако для высшего образования эта тема пока новая, и бизнес испытывает острую нехватку специалистов, - рассказал проректор по информатизации ЮУрГУ Леонид Соколинский. - Этот пробел необходимо восполнить в кратчайшие сроки. Страна, которая быстрее овладеет технологиями искусственного интеллекта для решения самого широкого спектра задач, получит серьезное преимущество.

По данным HeadHunter, еще три года назад средняя зарплата специалиста в области ИИ составляла 190 тысяч рублей, практически в два раза превышая среднеотраслевой показатель в IT. Это закономерно: искусственный интеллект позволяет эффективно и качественно решать задачи, с которыми человек справиться не в состоянии. К примеру, специалистов отделов технического контроля на Магнитогорском меткомбинате и многих других предприятиях региона уже заменили умные машины, в автоматическом режиме контролирующие все производственные процессы: электронное оборудование с рутинной работой справляется отлично и не устает.

В обозримом будущем, по словам Соколинского, вероятно, немало профессий вообще исчезнет. К примеру, водителей-дальнобойщиков заменят беспилотные грузовики. На КамАЗе уже работают над их прототипами. Однако разработать, обучить и интегрировать ИИ в технологические процессы - задача не из простых. Для ее решения требуется особая подготовка и знания.

До сих пор этот пробел пытались восполнить сами IT-компании. К примеру, известный на Южном Урале разработчик программ компьютерного зрения, компания 3DiVi Inc, открыла бесплатную школу, выпускникам которой предлагают пройти оплачиваемую стажировку с перспективой последующего трудоустройства в штат. UNIT6 и "Интерсвязь" совместно с Центром развития цифровых технологий Челябинской области проводят бесплатный курс "Разработки iOS-приложений". Студенты, написавшие за время обучения собственное приложение для таких устройств, становятся junior-разработчиками и могут остаться на стажировку. Компании Napoleon IT и Everypixel Group, давние партнеры ЮУрГУ, еще два года назад создали при университете лабораторию искусственного интеллекта. И многие их наработки, вероятно, войдут в учебные программы по новым специальностям.

- С кадровым голодом в IT-сфере сегодня сталкивается весь мир. По исследованию Стэнфорда, в США на три миллиона открытых вакансий в 2020 году были закрыты не более миллиона, - рассказал CEO Napoleon IT Павел Подкорытов. - И та нехватка специалистов, которую мы ощущали два года назад, покажется несерьезной по сравнению с тем, что нас ожидает. Пандемия стерла границы. Большинство программистов работает удаленно. Ребята, которые учатся в нашей лаборатории, потом дистанционно трудятся в американских и европейских компаниях, очень сильно "прокачиваются" культурно и технологически, при этом приносят нам новые идеи. Сегодня на рынке ощущается позитив и вдохновение.

- Картина в сфере ИИ такая же, как и в целом по отрасли, - считает директор Ready Robot Денис Потепалин. - Как только ты обучаешь и "подращиваешь" специалистов, они трудоустраиваются в Москве и за границей. Поэтому нужно постоянно набирать новых. И развиваться самому до мирового уровня, чтобы люди не уходили.

- Ищем тех, кому нравится решать сложные алгоритмические задачи, есть желание прокачать навыки программирования и стать квалифицированным специалистом в области сomputer vision и deep learning, - говорит директор по развитию 3DiVi Inc Дмитрий Морозов. - В специалистах в области ИИ всегда крайне заинтересованы.

Федеральный грант позволит поставить их подготовку на поток. Вузам предстоит подготовить бакалаврские и магистерские программы в области ИИ: учебные планы, методические материалы, включая открытые онлайн-курсы. Кроме того, часть средств будет потрачена на повышение квалификации и переподготовку профессорско-преподавательского состава вузов-участников.

По словам Леонида Соколинского, учебные планы магистратуры будут утверждены до конца этого года, а набор начнется уже в 2022-м. Бакалавриат запустят двумя годами позже. Планируется, что к 2024 году осваивать специальности в сфере ИИ в общей сложности начнут не менее 900 студентов.

Прямая речь

Екатерина Давыдова, замминистра информационных технологий Челябинской области:

- Очень важно сформировать в регионе закрытую систему, при которой выпускники физико-математических школ и лицеев могли бы продолжить образование и получить IТ-специальности в вузах и трудоустроиться в региональных компаниях, которые уже сегодня являются поставщиками решений для многих федеральных проектов. Если этот "пазл" сложится, развитие новых технологий, возможности применения искусственного интеллекта получат мощный дополнительный импульс.