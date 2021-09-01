В Екатеринбурге ночью загорелись коллективные сады

Сразу два пожара - один из которых был очень сильным - случились минувшей ночью в коллективных садах на окраинах Екатеринбурга.

В начале второго ночи в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на улице Воронина, в садовом товариществе "Железнодорожник". Огонь уничтожил дом на площади 106 квадратных метров и надворные постройки. По информации МЧС Свердловской области, есть пострадавшие.

Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 03:54 по местному времени. А уже в 4:19 тревожный сигнал поступил из других садов - горели дачи в СНТ "Энергостроитель". Огонь охватил тысячу "квадратов" и почти уничтожил около десяти строений. По данным МЧС, в результате этого происшествия никто не пострадал. Сейчас огнеборцы заканчивают работать на месте пожара.