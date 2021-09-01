В Екатеринбурге при пожаре в коллективном саду погиб ребенок

В Екатеринбурге минувшей ночью тушили два пожара в коллективных садах на окраинах. В результате одного из возгораний погиб ребенок, передает сегодня пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

Напомним, сообщение о ЧП в садовом товариществе "Железнодорожник" поступило в начале второго ночи. Огонь уничтожил частный жилой дом на площади 106 квадратных метров и надворные постройки. "Пострадали мужчина и двое детей: один ребенок погиб, второй вместе с отцом находится в больнице, им оказывают помощь", - сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Шульга.

По данным официального представителя полицейского главка региона Валерия Горелых, погибший мальчик родился в 2013 году, воспитывался в полной семье, которая на учете не состояла. У его брата и отца - ожоги. Мать семейства (она же собственник дома) о трагедии пока не знает: в данный момент она находится за пределами страны - в Таджикистане.

"По одной из версий, причиной пожара могло стать замыкание проводки, перегрев печи в бане или неосторожное обращение с ней. Впрочем, отрабатываются и другие варианты", - уточнил пресс-атташе МВД.

Обстоятельства случившегося выясняются в рамках начавшейся доследственной проверки.