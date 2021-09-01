В Екатеринбурге прошла премьера "Петровых в гриппе" Серебренникова

Как и обещал Кирилл Серебренников, первый показ в России его нового фильма "Петровы в гриппе" прошел в Екатеринбурге - в переполненном до отказа зале Ельцин-центра.

Причина выбора понятна: автор романа "Петровы в гриппе и вокруг него", лауреат литературных премий "Национальный бестселлер" и НОС Алексей Сальников живет и работает в уральской столице, и действие его книги разворачивается на просторах Екатеринбурга. И хотя сам фильм снимался вдалеке от Урала, и на экране перед нами утонувшая с снежном месиве усредненная, безликая и потому унылая провинциальная глушь, а сама картина - про все общество, перманентно пребывающее в состоянии стресса, повод для визита съемочной группы именно к уральским любителям кино - что называется, был железный.

Для встречи со зрителями в Екатеринбург прилетели режиссер и автор сценария Кирилл Серебренников, продюсер фильма Илья Стюарт, актеры Чулпан Хаматова, Виктория Толстоганова, Семен Серзин, Алексей Агранович, в беседе принял участие и автор книги Алексей Сальников.

В широкий прокат фильм выйдет 9 сентября.