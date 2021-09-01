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01.09.2021 19:12
Рубрика: Экономика

В каких квартирах чаще всего делают перепланировку

Где перепланировку заказывают дизайнеру, а где - делают своими силами
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 200(8551)
Для большинства жителей новостроек вопрос перепланировки неактуален. Лишь 14 процентов из 1,5 тысячи респондентов, опрошенных метрологическим центром компании "Брусника" в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Сургуте и Видном, заявили, что что-то меняли в квартире после переезда.

Большинство тех, кто внес изменения в первоначальный проект, сделали это в жилье, сдающемся с черновой отделкой, 14 процентов решились на перепланировку в квартире "под чистовую". И только три процента начали крушить идеальные стены.

Фото: iStock
Чем опасна незаконная перепланировка жилья

В ходе исследования выявилась прямая зависимость между вероятностью проведения перепланировки и размером жилья. Чаще всего ей подвергаются трех- и четырехкомнатные квартиры (26 и 25 процентов). Двушки - заметно реже, в 14 процентах случаев. Однокомнатные и студии переделывали 10-12 процентов владельцев.

Наиболее распространенный вариант перепланировки - с вовлечением лоджии и балкона: 28 процентов респондентов объединили эти помещения с комнатой. Такой тип увеличения жилой площади пользуется спросом в Новосибирске и Екатеринбурге. Причем в последнем граждане отказываются преимущественно от лоджии на кухне. Это позволяет, например, установить барную стойку или организовать место для хранения посуды, повысить освещенность помещения. У новосибирцев популярна трансформация комнат, а тюменцы вносят коррективы преимущественно в проект гостиной и кухни, убирая лишние перегородки, а также изменяют санузлы.

Интересно, что жители предпочитают проводить перепланировку своими силами. Лишь 39 процентов опрошенных привлекали для этих целей дизайнера. Самый высокий показатель в этом плане демонстрирует Тюмень - 48 процентов, самый низкий - Сургут (14). В Екатеринбурге же явный перевес самоделкиных - таких 68 процентов.

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