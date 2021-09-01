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01.09.2021 16:22
Рубрика: Общество

В Курганской области украсили воздушными шарами пустующую новую школу

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Фото: Алексей Чемоданов Фото: Алексей Чемоданов
Фото: Алексей Чемоданов

В селе Кетово сегодня ученики и родители украсили яркими шарами новую школу, которую обещали открыть еще в прошлом году, но до сих пор не открыли.

Фото: Николай Пушилин
Почему в селе Кетово Курганской области пустует новая трехэтажная школа

Напомним, учебное заведение построила частная компания на свои деньги и сдала его в октябре 2020-го, но местные власти отказались выкупать: дорого. Сельские ребята снова сели за парты в старом здании, которое уже с трудом вмещает всех желающих: более тысячи детей учатся в две смены. Папы и мамы рассчитывают, что власти и застройщик все-таки найдут компромисс, сядут за стол переговоров и решат вопрос в пользу детей.

А пока этого не произошло, мамы и папы пришли к новому крыльцу с разноцветными шарами. Как рассказали "РГ" родители учеников, таким образом они хотели выразить свои чувства и поздравить школу-красавицу с новым учебным годом: у нее, ведь, тоже праздник! Правда, для нее он получился грустный - без ребят и педагогов. В этом году учиться в ней, видимо, опять не придется.

Во время развешивания украшений родителей напугал патрульный автомобиль полиции, некоторые решили, что за ними следят. Между тем, в пресс-службе УМВД России по Курганской области "РГ" пояснили, что в День знаний во всех учебных заведениях дежурили сотрудники правоохранительных органов - обеспечивали безопасность юных зауральцев. Однако в новой Кетовской школе постов не было, так как она еще не работает, а замеченный служебный автомобиль стоял рядом из-за обращения граждан совсем по другому поводу.

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