В Тюменской области открыли карбоновый полигон

На финише самого жаркого для России лета под Тюменью открыт первый в стране карбоновый полигон. Совсем скоро в РФ появятся еще шесть, в том числе на Среднем Урале, а года через два-три их количество будет исчисляться десятками. Появление таких объектов прямо связано с глобальным потеплением, несущим угрозу всему человечеству.

В известной мере полигон можно сравнить с опытной растениеводческой станцией, только у исследователей задача несколько иная: отбирать растения, способные максимально поглощать зловредный СО2 - лидера среди парниковых газов. Их чрезмерная концентрация в атмосфере, утверждают климатологи, и провоцирует катастрофические изменения.

Первый полигон находится в полусотне километров от Тюмени близ озера Кучак. Почему выбор пал именно на эту территорию? Не только потому, что легкодоступна и представлена присущими для региона экосистемами - болотно-озерными и лесными (всего 8 природных комплексов). Она неплохо изучена, поскольку еще с 1990-х здесь действует биостанция Тюменского госуниверситета (ТюмГУ).

Вуз готов и к работе по новому направлению: имеет опыт сотрудничества с зарубежными университетами в близких сферах и участия в таких профильных межправительственных проектах, как германо-российский SASCHA, направленных на устойчивое землепользование и адаптацию к климатическим изменениям. Имеющийся инструментарий позволяет, в частности, измерять интенсивность фотосинтеза растений. Не менее важно другое: ТюмГУ стал ядром межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра, для которого изучение баланса экосистем от приказахстанских степей до заполярной тундры - одна из ключевых целей.

Полигон занимает немногим более двух гектаров, однако, по расчетам, позволит осуществлять мониторинг за выбросом парниковых газов на площади в пять тысяч раз большей. Для наблюдения за огромной территорией к востоку за Уралом потребуется создать еще сеть карбоновых станций. Начальную планируют ввести в строй в следующем году в Тобольске - базовом для компании "СИБУР", партнере Минобрнауки РФ по запуску в регионе пилотного полигона. Сделан, по словам министра Валерия Фалькова, первый шаг по формированию национальной мониторинговой системы, и Тюмени тут предстоит сыграть роль координирующего и методического центра.

В день презентации полигона Высшая школа экономики и Тюменский госуниверситет договорились о разработке магистерской программы двух дипломов "Управление низкоуглеродным развитием". Следом в городе-пионере прошла международная научно-практическая конференция "Экосистемы будущего", а через полмесяца здесь состоится первый в России стратегический образовательный интенсив по тематике "Практика создания и развития карбоновых полигонов и сопутствующих климатических проектов: кадры, технологии, оборудование".

Кстати

Ученые уральских вузов устроили "конкурс" среди растений на лучшую производительность по поглощению парниковых газов. Тюменским биологам приглянулась, к примеру, непритязательная люцерна, посевы которой могут сохранять жизнеспособность до 10 лет. Сотрудникам ботанического сада Уральского федерального университета симпатичен ваточник сирийский, способный расти где угодно. Эта кормовая культура способна вымахать до трех метров в высоту. Не уступает ему в росте амарант, из семян которого изготовляют муку с высоким содержанием лизина. У него процесс связывания углерода в 3-4 раза эффективнее, чем при обычном фотосинтезе.