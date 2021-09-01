В уральском поселке накануне 1 сентября сгорела школа бокса

Накануне дня знаний в поселке Мартюш возле Каменска-Уральского загорелась частная школа бокса. Издалека был виден столб огня и дыма. К месту пожара прибыли семь спецавтомобилей. Пятьсот квадратных метров крыши сгорели полностью, но благодаря профессиональной работе спасателей большую часть помещений удалось отстоять. Конечно, теперь они залиты водой и покрыты копотью, повреждено оборудование, так что начало тренировок откладывается.

По словам владельца здания Дмитрия Пошлякова, уже в три часа ночи спортсмены и родители ребят, которые занимаются в этой школе, начали расчистку помещений.

- Это здание проходило экспертизу, было признано годным для проведения массовых тренировок и мероприятий. Теперь эту экспертизу придется проходить заново. А потом приступим к восстановлению. У нас все получится! - говорит Дмитрий.

Он рассказал, что в учреждении занимаются не только дети: приезжали тренироваться и чемпионы мира и Европы.

- Сообщество боксеров большое. Тюмень, Челябинск, Тобольск - отовсюду звонят ребята, кидают деньги, кто сколько может. Все будет замечательно, лучше, чем было! - считает Пошляков.

В двадцатых числах сентября в школе бокса должен был проходить турнир, и уральские спортсмены хотят успеть восстановить здание, чтобы не отменять мероприятие.