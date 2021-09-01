Режиссер Юрий Быков поедет на Чукотку

Оргкомитет кинофестиваля в этом году получил более 500 заявок со всего мира на участие в конкурсной программе, но в основном были представлены картины из стран Арктического региона. В среду подведены итоги работы отборочной комиссии и объявлены участники конкурсных программ и члены международного жюри.

В команду Юрия Быкова войдут режиссер Элла Манжеева, продюсер Анна Лайла Утси (Норвегия), киновед Сергей Лаврентьев, фестивальный продюсер Либби Хакарайа (Новая Зеландия) и обозреватель "РГ" Сусанна Альперина. Специальным гостем киносмотра станет журналист и кинокритик Антон Долин. Фестиваль пройдет с 4 по 17 октября в столице Чукотки Анадыре.

Что же предстоит смотреть зрителям и оценивать жюри? Участниками международного объединенного конкурса игровых и неигровых полнометражных фильмов стали следующие картины. Вначале назовем документальные. Это "Гунда" - режиссер Виктор Косаковский, "Кит из Лорино" - Мацей Куске (Польша), "Остров душ" - Лотта Петронелла (Финляндия), "Когда тает снег" - Алексей Головков, "Все, что могло бы быть" - Тронд Квиг Андреассен (Норвегия), "Счастье меня больше не пугает" - Ниви Педерсен (Гренландия) и "Дорогая мама" - Пол Симма (Финляндия, Норвегия, Швеция). Фильм "Бинс" (Трэйси Дир, Канада) сделан на стыке игрового и документального кино. А художественные фильмы конкурса - "Джулур: мас-рестлинг" - Валентин Макаров, "Вертолет" - Михаил Лукачевский, "Он" - Гуро Бруусгорд (Норвегия), "Чартер" - Аманда Кернелл (Швеция), "Агнец" - Вальдимар Йоханнссон (Исландия, Швеция, Польша), "Социальная гигиена" - Дени Коте (Канада).

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля "Золотой ворон"

Также на кинофестивале два конкурса короткометражных фильмов. Ленты разделены по такому же принципу - игровые и документальные. Оценивать их предстоит тому же самому жюри.

Справка "РГ"

Фестиваль "Золотой ворон" проводится продюсерским центром "Молодежные инициативы", Центром развития и поддержки культурных проектов "Золотой ворон" при поддержке правительства Чукотского АО, министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России, департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО, АУ ЧАО "Окркиновидеопрокат". В 2021-2023 годах, согласно распоряжению правительства РФ, кинофестиваль "Золотой ворон" вошел в программу основных мероприятий председательства России в Арктическом совете.