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04.09.2021 07:00
Рубрика: Общество

Родители дошкольников будут получать максимальные выплаты по больничным

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Неделя № 199(8550)
С 1 сентября родители всех детей до семи лет включительно смогут получать максимальные выплаты по больничному листу при болезни ребенка вне зависимости от стажа работы.
Оформлять дополнительные документы не потребуется - Фонд социального страхования произведет расчеты на основе данных больничного листка. Фото: Александр Рюмин / ТАСС Оформлять дополнительные документы не потребуется - Фонд социального страхования произведет расчеты на основе данных больничного листка. Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Оформлять дополнительные документы не потребуется - Фонд социального страхования произведет расчеты на основе данных больничного листка. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Как подчеркивают в минтруде, это затронет 1,5 млн родителей ежегодно. Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять дополнительные документы родителям не потребуется, фонд произведет расчеты на основании данных больничного листка.

Фото: iStock
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Напомним, что по общим правилам размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа. Если стаж менее пяти лет, то выплаты составляют 60% среднего заработка (не более 44 400 рублей). При стаже от пяти до восьми лет - 80% (не более 59 200 рублей). Для тех, у кого страховой стаж восемь и более лет - 100% (не более 74 001 рубля). На максимальные выплаты могут рассчитывать работники с высоким средним заработком.

"Размер больничных будет зависеть от зарплаты родителя. Так, нужно будет сложить доходы за два года и разделить эту сумму на 730 (количество дней в двух годах)", - пояснил "РГ" адвокат Владимир Постанюк.

Например, если мама ребенка получала в 2020 году 40 тысяч рублей в месяц, а в 2019 году - 30 тысяч рублей в месяц, то ее доходы в 2020 году составили 480 тысяч рублей в год, а в 2019 году - 360 тысяч рублей в год. Складываем их: 480 000 + 360 000 = 840 000 рублей. Далее 840 000 делим на 730 дней, получается 1159 рублей 68 копеек. Умножаем на 14 дней больничного. Получается 16 109 рублей.

"Однако для родителей детей старше восьми лет получение пособия по больничному листу будет рассчитываться по прежней схеме: за стаж менее пяти лет - 60% оплаты труда, от пяти до восьми лет - 80%, более восьми лет - 100%", - уточнил юрист.

Оформлять дополнительные документы не потребуется - Фонд социального страхования произведет расчеты на основе данных больничного листка.

Общество Соцсфера Соцзащита Правила выдачи и оплаты больничного

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