Родители дошкольников будут получать увеличенные выплаты по больничным

С 1 сентября больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно будет оплачиваться в размере средней заработной платы независимо от страхового стажа родителей. Ранее на пособие в полном размере могли рассчитывать лишь те мамы и папы, которые отработали более восьми лет, пояснили в Минтруде.

В пресс-службе министерства также уточнили, что теперь не будет иметь значения и то, как лечился ребенок: амбулаторно или стационарно. Прежде, начиная с одиннадцатого дня при уходе за ним на дому, выплата по больничному в любом случае устанавливалась в размере половины среднего заработка. Теперь же она будет одинаковой за весь период лечения как в амбулаторных условиях, так и при совместном пребывании взрослого с ребенком в больнице.

Новая мера в первую очередь направлена на поддержку молодых родителей, которые еще не успели заработать себе нужный стаж, подчеркнули в ведомстве. Всего она может коснуться около 1,5 млн семей, в которых часто болеют маленькие дети. Ранее на оплату больничных по уходу за ребенком до восьми лет по новым принципам правительство направило почти один миллиард рублей.

В Фонде социального страхования обратили внимание, что средний заработок, в размере которого начисляется пособие по временной нетрудоспособности, рассчитывается за последние два года. Получается, если человек за 2020 год заработал 600 тысяч рублей, а за весь 2021 год, например, 800 тысяч рублей, то эти суммы нужно сложить и разделить на количество дней, чтобы для начала получить средний дневной заработок. Так, в 2020 году было 366 дней, потому что он был високосный, а в 2021 году - 365, всего получается 731 день. В результате средний дневной заработок за эти два года получился равным 1915,2 рубля. Таким образом, за две недели нахождения на больничном по уходу за ребенком родителю выплатят 26 812 рублей. При этом по закону предельный размер выплаты из расчета за месяц в 2021 году не должен превышать 74 001 рубля, но он не может быть и ниже минимального размера оплаты труда, или 12 792 рублей.

Выплату по больничному при уходе за ребенком Фонд соцстраха переведет напрямую без привлечения средств работодателей и рассчитает самостоятельно на основании данных больничного листа. Оформлять какие-либо дополнительные документы для этого родителям не нужно.

Стаж не будут учитывать при расчете пособия по временной нетрудоспособности при уходе за больным ребенком до семи лет

В Минтруде уточнили, что пособие за больничный по уходу за ребенком до 7 лет включительно оплачивается не более чем за 60 календарных дней в году, в отдельных случаях - не более чем за 90 календарных дней в году. При этом оформить его могут все члены семьи, включая бабушек, дедушек, дядей и тетей, при условии, что они работают по трудовому договору. "Получать его они также будут в размере 100% среднего заработка в пределах установленных лимитов", - отмечают в ведомстве.

1,5 миллиона семей с маленькими детьми, где молодые родители еще не наработали нужный страховой стаж, смогут спокойнее оформлять больничный

Также там отмечают, что оплата больничного при уходе за ребенком в возрасте от 8 до 15 лет будет рассчитываться по прежней схеме: при лечении в амбулаторных условиях в течение первых 10 дней в зависимости от стажа работы (за стаж менее 5 лет - 60% оплаты труда, от 5 до 8 лет - 80% оплаты труда, более 8 лет - 100% оплаты труда). Начиная с одиннадцатого дня - в размере 50% от среднего заработка. Если взрослый ухаживал за ребенком в стационаре, то размер выплаты на протяжении всего периода зависит только от страхового стажа. Пособие может начисляться в течение 15 дней по каждому случаю лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ним в больнице, а всего в году - не более чем за 45 календарных дней.