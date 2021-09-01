Рослесхоз: За последнюю неделю удалось сократить площадь горения в 5 раз

Лесные пожары этого года затронули огромные площади. За прошлую неделю площадь горения удалось сократить в пять раз. Были ликвидированы 625 пожаров на площади больше 1 млн га в 38 регионах страны, сообщил Рослесхоз. Борьба еще со 126 лесными пожарами продолжается.

Сложность этого года для регионов России, связанную с природными и лесными пожарами, отметил и президент Владимир Путин. Глава государства считает, что необходимо усилить лесную охрану. Люди, следящие за лесом круглые сутки 365 дней в году, помогают сохранить не только природное богатство, но и ценный экономический ресурс. Причем речь идет не только о древесине: способность деревьев поглощать углекислый газ дает России - стране, обладающей огромным лесным фондом, серьезные преимущества при переговорах по установлению трансграничного углеродного регулирования, которое готовит Евросоюз.

"Чтобы нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим им 24 млрд рублей", - сказал Владимир Путин. Он поручил правительству четко определить полномочия уровней власти в сфере охраны лесов и предусмотреть механизмы своевременной помощи регионам в случае ЧС.

"Одно из важных направлений здесь - создание эффективной авиационной группировки для пожаротушения", - добавил глава государства.