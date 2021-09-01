С учетом важности проекта Амурского газохимического комплекса для двусторонних отношений России и Китая старт строительству комплекса в прошлом году дал лично премьер-министр России Михаил Мишустин. И сейчас государственные органы обеих стран ведут работу по заключению межправсоглашения по его реализации.

Предприятие совместно создают две крупнейшие нефтехимические компании в мире: российский СИБУР (доля 60 процентов) и китайский Sinopec (40 процентов). Завершить строительство и пусконаладочные работы на производстве, базирующемся на ТОР "Свободный" в Амурской области, планируется в 2024-2025 годах.

"Правительства и лидеры наших стран придают большое значение этому проекту как важному вектору сотрудничества между Китаем и Россией, - заявил "РГ" глава представительства Синопек в России и Средней Азии господин Ван Цзюнь. - Для нашей корпорации участие в этом проекте также крайне важно. Думаю, что включение в межправительственное соглашение поспособствует реализации проекта АГХК. Пандемия нарушила ранее намеченные планы, но благодаря поддержке и помощи правительств и усилиям обоих акционеров все трудности можно преодолеть".

Сделка между "СИБУР Холдинг" и Sinopec и по созданию совместного предприятия на базе Амурского газохимического ГХК была закрыта в декабре 2020 года. По словам Ван Цзюня, мощности крупнейшего в будущем комплекса по производству базовых полимеров составят 2,7 миллиона тонн в год: 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Строительство комплекса увязано с постепенным выходом на проектную мощность соседнего Амурского ГПЗ компании "Газпром", поставки с которого обеспечат АГХК сырьем для дальнейшей переработки.

Глубокая переработка этана, который станет одним из основных видов сырья для Амурского ГХК, увеличивает добавленную стоимость создаваемой из него продукции в четыре раза. В перспективе до 2040 года реализация проекта, по подсчетам экспертов, позволит увеличить объем несырьевого экспорта России на 4,6 триллиона рублей.

Дружеские отношения стран создают хорошую предпосылку для сотрудничества компаний

Китай как крупнейший в мире потребитель полимеров заинтересован участвовать в проекте АГКХ. По данным российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству, общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 10 миллиардов долларов.

В конце августа на Амурском ГХК была установлена первая колоннапиролиза, для этого была смонтирована специальная портальная система. Фото: Пресс-cлужба компании "Синопек"

СП на базе Амурского ГХК - не первый опыт сотрудничества Sinopec и СИБУРа. В августе 2013 года компании основали совместное предприятие на базе Красноярского завода синтетического каучука. "Это не только первый нефтехимический проект Sinopec в России, но и наш первый зарубежный нефтехимический проект, - отметил Ван Цзюнь. - Мы получили замечательные результаты, только за 7 лет с момента основания СП выпустило более 290 тысяч тонн бутадиен-нитрильного каучука. Но результаты кроются не только в экономических показателях. Самый важный момент, что благодаря красноярскому проекту, Синопек и СИБУР узнали друг о друге, и появилось взаимное доверие. И с обеих сторон возникло намерение продолжать дальнейшее сотрудничество. Поэтому в 2015 году мы приобрели 10 процентов акций СИБУРа".

В планах китайской компании - продолжать участвовать в нефтегазовых и нефтехимических проектах в России. "Дружественные отношения между Китаем и Россией создают хорошую основу для сотрудничества между двумя сторонами. Поэтому мы надеемся на плодотворное сотрудничество с большим количеством российских партнеров, включая СИБУР, которое внесет огромный вклад в экономическое развитие обеих стран и регионов, где реализуются наши совместные проекты", - резюмировал Ван Цзюнь.

Справка

Sinopec в основном занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой и нефтехимией, а также продажей нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Один из основных игроков на мировом нефтехимическом рынке. Компания является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в Китай, вторым по величине производителем нефти и газа, крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией в мире и второй по величине нефтехимической компанией. По общему количеству АЗС занимает второе место в мире и пятое место среди предприятий Fortune Global 500 в 2021 году.