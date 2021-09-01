Предприятие совместно создают две крупнейшие нефтехимические компании в мире: российский СИБУР (доля 60 процентов) и китайский Sinopec (40 процентов). Завершить строительство и пусконаладочные работы на производстве, базирующемся на ТОР "Свободный" в Амурской области, планируется в 2024-2025 годах.
"Правительства и лидеры наших стран придают большое значение этому проекту как важному вектору сотрудничества между Китаем и Россией, - заявил "РГ" глава представительства Синопек в России и Средней Азии господин Ван Цзюнь. - Для нашей корпорации участие в этом проекте также крайне важно. Думаю, что включение в межправительственное соглашение поспособствует реализации проекта АГХК. Пандемия нарушила ранее намеченные планы, но благодаря поддержке и помощи правительств и усилиям обоих акционеров все трудности можно преодолеть".
Сделка между "СИБУР Холдинг" и Sinopec и по созданию совместного предприятия на базе Амурского газохимического ГХК была закрыта в декабре 2020 года. По словам Ван Цзюня, мощности крупнейшего в будущем комплекса по производству базовых полимеров составят 2,7 миллиона тонн в год: 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Строительство комплекса увязано с постепенным выходом на проектную мощность соседнего Амурского ГПЗ компании "Газпром", поставки с которого обеспечат АГХК сырьем для дальнейшей переработки.
Глубокая переработка этана, который станет одним из основных видов сырья для Амурского ГХК, увеличивает добавленную стоимость создаваемой из него продукции в четыре раза. В перспективе до 2040 года реализация проекта, по подсчетам экспертов, позволит увеличить объем несырьевого экспорта России на 4,6 триллиона рублей.
Китай как крупнейший в мире потребитель полимеров заинтересован участвовать в проекте АГКХ. По данным российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству, общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 10 миллиардов долларов.
СП на базе Амурского ГХК - не первый опыт сотрудничества Sinopec и СИБУРа. В августе 2013 года компании основали совместное предприятие на базе Красноярского завода синтетического каучука. "Это не только первый нефтехимический проект Sinopec в России, но и наш первый зарубежный нефтехимический проект, - отметил Ван Цзюнь. - Мы получили замечательные результаты, только за 7 лет с момента основания СП выпустило более 290 тысяч тонн бутадиен-нитрильного каучука. Но результаты кроются не только в экономических показателях. Самый важный момент, что благодаря красноярскому проекту, Синопек и СИБУР узнали друг о друге, и появилось взаимное доверие. И с обеих сторон возникло намерение продолжать дальнейшее сотрудничество. Поэтому в 2015 году мы приобрели 10 процентов акций СИБУРа".
В планах китайской компании - продолжать участвовать в нефтегазовых и нефтехимических проектах в России. "Дружественные отношения между Китаем и Россией создают хорошую основу для сотрудничества между двумя сторонами. Поэтому мы надеемся на плодотворное сотрудничество с большим количеством российских партнеров, включая СИБУР, которое внесет огромный вклад в экономическое развитие обеих стран и регионов, где реализуются наши совместные проекты", - резюмировал Ван Цзюнь.
Sinopec в основном занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой и нефтехимией, а также продажей нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Один из основных игроков на мировом нефтехимическом рынке. Компания является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в Китай, вторым по величине производителем нефти и газа, крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией в мире и второй по величине нефтехимической компанией. По общему количеству АЗС занимает второе место в мире и пятое место среди предприятий Fortune Global 500 в 2021 году.