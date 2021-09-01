Россияне стали чаще покупать лекарства, но на меньшие суммы

Новости

Папа Римский приписал цитату Путина Меркель и согласился с ним 13:54
Крымский мост побил рекорд летнего трафика 13:51
Названы две опасные ошибки ипотечников 13:45
Умерла вдова Николая Сличенко, народная артистка РФ Тамилла Агамирова 13:32
В школе Краснодара появились 1"Ы" и 1"Я" классы 13:25
Врач предупредил о возможной вспышке COVID-19 в конце сентября 13:21
Президент Беларуси развеял мифы об учениях "Запад-2021" 13:19
Интернет-пользователей рассмешило фото Зеленского с подписания документов с США 13:14
Лукашенко назвал сроки утверждения союзных программ и высказался по поводу суверенитета 13:11
40-летний рэпер Маркус Биркс отказался вакцинироваться и умер от COVID 13:08
Проект "Цифровые профессии" стартует 1 сентября 13:06
"Локомотив" приобрел нападающего Керка 13:06
Задержан москвич, избивший 82-летнего доктора технических наук 12:57
Вышел трейлер масштабной военной драмы с Петром Федоровым "Летчик" 12:56
Россиян предупредили о "погружении" в глубокую осень 12:55
Мишустин рассказал про свои школьные годы 12:48
Стало известно, кто станет Черной пантерой вместо умершего Боузмана 12:47
Специалисты нашли новый вид компьютерных вирусов 12:41
Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний 12:39
Новым ведущим культовой "Утренней почты" станет Николай Басков 12:30
Премьер Чехии призвал включить в Шенген Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию 12:29
Путин рассказал о настоящей дружбе на примере своего отца 12:25
Вышел трейлер нового сезона "Смешариков" с новым персонажем 12:20
Лавров: Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается словесной эквилибристикой 12:14
Умерла актриса из "Места преступления" Хайди Келлер 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какое меню приготовили для школьников в новом учебном году
Какое меню приготовили для школьников в новом учебном году
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
01.09.2021 12:40
Рубрика: Экономика

Россияне стали чаще покупать лекарства, но на меньшие суммы

Текст: Елена Манукиян
Выручка аптек с продажи лекарств в первом полугодии 2021 года увеличилась в 2,5 раза, а число заказов почти в 3 раза в сравнении с первым полугодием 2020, следует из исследования сети партнерской сати Admitad Affiliate, рассказали "Российской газете" в организации.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

При этом во втором квартале 2021 года сумма покупок россиян увеличилась на 15% по сравнению с первым кварталом, одновременно выросла и частота покупок - на 21%. А вот средний чек по стране снизился на 4% - с 1645 рублей до 1573.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Купить лекарства с доставкой станет проще

Больше всего тратили на лекарства в этот период жители Курска, где средний чек составил 3530 рублей, а также Иркутска, жители которого за одно посещение аптеки в среднем покупали лекарств на сумму 3316 рублей. Для сравнения, москвичи тратили - 1794 рубля, жители Ярославля - 1687 рублей, Санкт-Петербурга - 1635 рублей, Новосибирска - 1630 рублей.

Между тем, в августе в ряде российских аптек в два раза по сравнению с июлем вырос спрос на витамины и пробиотики, а также бронирование лекарств через интернет. Об этом говорится в исследовании Общественной организации "Общественная потребительская инициатива" (есть в распоряжении "Российской газеты").

Так, каждая пятая аптечная организация отметила повышенный интерес покупателей к витаминным комплексам как средству профилактики и повышения иммунитета в условиях пандемии. И почти в каждой четвертой аптеке сообщили об увеличении предварительных заказов.

Исследование также показало, что жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также лекарства, рекомендованные Минздравом для лечения COVID-19, свободно доступны во всех регионах.

Так, на отдельные проблемы с поставками жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов указало менее 3% аптек, препаратов для лечения COVID-19 - менее 4% аптек (в июле - 6%).

Фото: iStock
Врач рассказала, как лечить нарушение тонуса сосудов без лекарств

"Таким образом, несмотря на высокий уровень заболеваемости коронавирусом, проблем с обеспеченностью населения лекарствами нет. Эпизодические проблемы с ассортиментом отдельных аптечных организаций нивелируются возможностью приобрести необходимые лекарства в соседних аптеках", - пояснил председатель общественной организации Олег Павлов.

Подорожали больше всего за первое полугодие 2021 года хорошо знакомые всем препараты, обратила внимание доцент кафедры экономической статистики университета Ольга Лебединская. Так, бромгексин вырос в цене с начала года - на 17%, валидол - на 12,5 %, витамин Д3 - на 16%, анальгин отечественный - на 16%.

Экономика Товары и цены Цены на лекарства

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Путин рассказал о настоящей дружбе на примере своего отца
Лавров: Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается словесной эквилибристикой
Байден не будет проводить пресс-конференцию с Зеленским
Велогонщик Кузнецов выиграл золото Паралимпиады
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег