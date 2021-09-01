Россияне стали чаще покупать лекарства, но на меньшие суммы

Выручка аптек с продажи лекарств в первом полугодии 2021 года увеличилась в 2,5 раза, а число заказов почти в 3 раза в сравнении с первым полугодием 2020, следует из исследования сети партнерской сати Admitad Affiliate, рассказали "Российской газете" в организации.

При этом во втором квартале 2021 года сумма покупок россиян увеличилась на 15% по сравнению с первым кварталом, одновременно выросла и частота покупок - на 21%. А вот средний чек по стране снизился на 4% - с 1645 рублей до 1573.

Больше всего тратили на лекарства в этот период жители Курска, где средний чек составил 3530 рублей, а также Иркутска, жители которого за одно посещение аптеки в среднем покупали лекарств на сумму 3316 рублей. Для сравнения, москвичи тратили - 1794 рубля, жители Ярославля - 1687 рублей, Санкт-Петербурга - 1635 рублей, Новосибирска - 1630 рублей.

Между тем, в августе в ряде российских аптек в два раза по сравнению с июлем вырос спрос на витамины и пробиотики, а также бронирование лекарств через интернет. Об этом говорится в исследовании Общественной организации "Общественная потребительская инициатива" (есть в распоряжении "Российской газеты").

Так, каждая пятая аптечная организация отметила повышенный интерес покупателей к витаминным комплексам как средству профилактики и повышения иммунитета в условиях пандемии. И почти в каждой четвертой аптеке сообщили об увеличении предварительных заказов.

Исследование также показало, что жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также лекарства, рекомендованные Минздравом для лечения COVID-19, свободно доступны во всех регионах.

Так, на отдельные проблемы с поставками жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов указало менее 3% аптек, препаратов для лечения COVID-19 - менее 4% аптек (в июле - 6%).

"Таким образом, несмотря на высокий уровень заболеваемости коронавирусом, проблем с обеспеченностью населения лекарствами нет. Эпизодические проблемы с ассортиментом отдельных аптечных организаций нивелируются возможностью приобрести необходимые лекарства в соседних аптеках", - пояснил председатель общественной организации Олег Павлов.

Подорожали больше всего за первое полугодие 2021 года хорошо знакомые всем препараты, обратила внимание доцент кафедры экономической статистики университета Ольга Лебединская. Так, бромгексин вырос в цене с начала года - на 17%, валидол - на 12,5 %, витамин Д3 - на 16%, анальгин отечественный - на 16%.