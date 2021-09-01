Рынок новостной информации нуждается в постоянном регулировании на федеральном уровне

Способы распространения информации в современном мире постоянно меняются. Сначала традиционные средства массовой информации уступали место интернет-медиа или сами переходили в онлайн-формат, а затем одним из основных каналов стали новостные агрегаторы. Однако их деятельность до сих пор ограничена в правовых рамках.

Согласно российскому законодательству, новостные агрегаторы - это сайты и страницы сайта, которые используются для обработки и распространения информации и на которых размещается реклама. Соответствующий федеральный закон N208-ФЗ был принят ещё пять лет назад и вступил в силу с 1 января 2017 года.

Этим законом также устанавливается, что агрегатором можно признать ресурс, посещаемость которого превышает 1 млн человек в сутки. Кроме того, накладывается ограничение по доле иностранцев в капитале агрегаторов и ряд других требований. Учет таких сайтов ведется в специальном реестре, за который отвечает Роскомнадзор.

В последний раз этот список обновлялся в 2017 году - в момент создания. В него были включены четыре ресурса: "Новости@mail.ru", "СМИ2", "Яндекс новости" и "Рамблер/новости". "На тот момент такой выбор был вполне обоснованным, однако ситуация меняется, и сложно сказать, насколько такое наполнение реестра соответствует нынешним реалиям", - отмечает председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Так, сейчас сбором, обработкой и распространением новостной информации фактически занимаются многие социальные сети, такие как Twitter, Facebook и другие. Также с момента вступления в силу федерального закона появился ряд новых ресурсов, выполняющих функции агрегаторов. Кроме того, возникли крупные отечественные игроки, которые продолжают оставаться за пределами реестра, например, Lentainform и "24СМИ", хотя та же Lentainform гораздо больше по объему трафика, чем даже включенный в реестр ресурс.

"Ситуация уже поменялась, у некоторых проектов аудитория выросла, у кого-то упала. Появились новые агрегаторы, которые подпадают под требования закона, но в реестр они не включены. Важно регулярно обновлять реестр, а также рассматривать вопрос, насколько законодательство соответствует текущему положению дел", - подчеркивает исполнительный директор российского агрегатора Lentainform Анна Доскач.

"Да, на мой взгляд, проблемы с регулированием новостных агрегаторов действительно существуют. Они касаются как порядка ведения реестра, так и целого ряда других вещей, в том числе алгоритмов поисковой выдачи. И это вопрос, который еще предстоит решить", - отмечает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Почему так важно регулировать агрегаторы

"Мы вступили в эру новостных агрегаторов, они сегодня становятся, пожалуй, основной площадкой распространения информации", - отмечает Герман Клименко. По его мнению, в скором времени всё придет к тому, что новостная картина будет формироваться под каждого конкретного пользователя. Некоторые агрегаторы уже делают шаги в этом направлении.

"Безусловно, новостной агрегатор - важная составляющая информпространства, неслучайно он поименован в законе как отдельная сущность. Сегодня значительная часть поиска информации идет через новостные агрегаторы, и это, в том числе, порождает определенные возможности для злоупотребления, если агрегатор отражает не реальное положение вещей, а некую искусственно формируемую картину мира, например, при помощи различных алгоритмов", - подчеркивает Александр Хинштейн.

При должном же регулировании агрегаторы способны приносить большую пользу. Для пользователя это способ быстро получать сведения из разных источников, для СМИ - расширять аудиторию и повышать читаемость материалов, для контролирующих органов - служить своего рода дополнительным фильтром, отсекающим информацию сомнительного характера.

"Мы допускаем в ленту только профессионально подготовленную информацию, полученную из надежных источников - от федеральной прессы до качественных региональных СМИ. Но в любом случае, сомнительную информацию отфильтровываем, этим занимается целое подразделение в Москве, - рассказывает Анна Доскач. - Например, в прошлом году, когда началась пандемия, стало распространяться огромное количество фейковых новостей, привлекающих миллионные прочтения и провоцирующих панику. Перед нами, как агрегатором, встал вопрос, как отбирать материалы про коронавирус. В итоге мы стали придерживаться правила: размещаем исключительно информацию, подтверждённую авторизированными источниками - Оперативным штабом по мониторингу ситуации с коронавирусом, Министерством здравоохранения РФ и пр. В связи с пандемией правительство ускорило запуск проекта "Доступный интернет", и Lentainform в числе первых компаний вошла в перечень социально значимых сайтов".

Агрегаторы готовы к сотрудничеству

По словам Анны Доскач, хотя Lentainform и не включен в реестр новостных агрегаторов, он добровольно соблюдает все применяемые к ним нормы законодательства. "Мы выполняем те требования, которые предъявляются к агрегаторам. У нас компания с российскими учредителями, аудитория более 1 млн человек в сутки, с нами сотрудничают крупные СМИ - мы просто не можем вести себя иначе", - говорит Доскач.

Как отмечает глава Lentainform, ресурс заинтересован в более тщательном регулировании сферы и в тесном взаимодействии с федеральными ведомствами. Она добавляет, что агрегатор готов содействовать Роскомнадзору и парламенту в разработке более совершенных мер регулирования.

"Мы пытаемся сделать рынок цивилизованным, участвовать в разработке правил, в их формулировании. Это очень важная область, и должны быть понятные правила. Мы должны выстраивать прозрачные отношения как с государством, так и с обществом", - уверена Анна Доскач.