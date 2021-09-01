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04.09.2021 05:00
Рубрика: Экономика

С сентября школьники смогут путешествовать на поезде за полцены

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 199(8550)
С началом учебного года завершается "высокий" туристический сезон, появляются новые возможности путешествовать со скидкой. С 1 сентября до 31 декабря поехать на поезде за полцены смогут школьники.
Скидки для школьников будут действовать с 1 сентября до 31 декабря. Фото: РИА Новости Скидки для школьников будут действовать с 1 сентября до 31 декабря. Фото: РИА Новости
Скидки для школьников будут действовать с 1 сентября до 31 декабря. Фото: РИА Новости

Льгота также действует для воспитанников общеобразовательных учреждений от 10 лет и старше. Скидка 50 процентов действует на проезд в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе поездов дальнего следования всех категорий.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
В поездах появились вагоны-бистро

Льгота в течение учебного года действует по постановлению правительства. Летом дети получают скидку в 50% за счет средств холдинга "Российские железные дороги" (РЖД).

Как рассказали "РГ" в компании, в рамках постановления правительства за период с 1 января по 31 мая 2019 года поездами дальнего следования формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочернее предприятие РЖД) было перевезено 1,9 миллиона детей в возрасте от 10 до 17 лет. За этот же период 2021 года - 1,3 миллиона детей.

При покупке билетов на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах фирменных скорых или пассажирских поездов взимается разница между стоимостью проезда в плацкартном вагоне фирменного скорого или пассажирского поезда и стоимостью проезда в плацкартном вагоне скорого или пассажирского поезда. Если поезд другого государства идет в страны Балтии или СНГ, то скидка 50 проц. будет действовать со стоимости билета по территории России. На российских поездах, идущих за рубеж, школьники будут платить половину стоимости билета по территории России и половину стоимости плацкарты на весь путь следования. Предъявлять документы при покупке не нужно. Но показать справку учащегося придется при посадке в поезд.

Путешествовать осенью со скидкой могут и взрослые, если едут с детьми. Субсидированные тарифы на проезд семей с детьми в купейных вагонах поездов начали продавать со 2 августа.

При посадке в поезд придется показать справку учащегося

Сэкономить можно до 40 процентов стоимости проезда в купейном вагоне. Льготный тариф рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета по выбранному маршруту в купе на момент совершения покупки и 50 процентов его стоимости в плацкартном вагоне. Приобретать льготные билеты семьи могут самостоятельно или в составе комплексного тура. Но чтобы воспользоваться льготой, оформлять проезд в составе тургруппы нужно на каждую семью отдельным заказом. Если в группе путешествуют взрослые и дети, не входящие в состав семьи, оформляются билеты с применением группового спецтарифа. Льгота не распространяется на комплекс сервисных услуг, включенных в стоимость проезда. Не действуют скидки и в поездах иностранных перевозчиков.

Суммировать льготы также не получится. Например, нельзя скидку ко дню рождения прибавить к скидке по семейному тарифу. Если по какой-то причине поездка не состоялась, то вернуть неиспользованные билеты, оформленные по льготному семейному тарифу, можно только при возврате всего заказа. С начала августа уже реализовано более 100 тысяч билетов по "семейному тарифу", отметили в ФПК.

Фото: Сергей Михеев
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Осенью можно воспользоваться также интересными туристическими новинками со скидкой. Компания "Гранд Сервис Экспресс" запускает туристический поезд из Москвы в Карелию. Продажа билетов уже открылась на сайте компании. На проезд школьников в двухэтажных купе предоставляется скидка в размере 50 процентов от тарифа на перевозки пассажиров в плацкартных вагонах по аналогичному маршруту. За 58 часов поезд пройдет горный парк Рускеала и Петрозаводск, где сделает остановки, и вернется в Москву. В составе поезда двухэтажные купейные вагоны и вагон СВ.

В путешествие поезд отправится из Москвы с Ленинградского вокзала 3 сентября в 22.20 и прибудет обратно 6 сентября в 8.50.

Проезд по полному маршруту в купейных вагонах стоит от 5 тыс. рублей, 11,8 тыс. рублей в СВ. Подросткам до 10 лет предоставляется проезд по детскому тарифу, а дети в возрасте до пяти лет едут бесплатно без места.

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