С невыездных алиментщиков взыскали более 9 миллиардов рублей

В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что за 7 месяцев этого года с алиментщиков, включенных в списки невыездных, взыскано более 9 миллиардов рублей.

"В Федеральной службе судебных приставов за 7 месяцев 2021 года находилось на исполнении около 1,2 млн производств о взыскании алиментов, - рассказывают в ведомстве. - В результате мер, принимаемых судебными приставами, общая сумма взысканных алиментов в пользу детей составила 17,2 млрд рублей. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, по итогам работы за 7 месяцев 2021 года составила 73,6%".

Накануне нового учебного года во многих регионах страны судебные приставы провели традиционную акцию "Собери ребенка в школу", в рамках которой с помощью мер принудительного исполнения напомнили родителям о необходимости уплаты алиментов.

Например, в Комсомольске-на-Амуре должник после ареста судебным приставом автотранспортного средства погасил задолженность по алиментам в размере более 370 тысяч рублей. "Комсомольчанин длительное время уклонялся от исполнения родительских обязанностей, накопив задолженность по алиментам, - рассказывают в ведомстве. - За невыплату алиментных платежей в отношении 39-летнего комсомольчанина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". В результате рассмотрения административного дела должнику назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов. Отбыв наказание, мужчина должного вывода о необходимости выплачивать алименты не сделал".

Однако вскоре приставы выяснили, что у мужчины есть автомобиль. "Судебный пристав-исполнитель наложил арест на транспортное средство должника. Чтобы не лишиться автомобиля, гражданин погасил долг, а также оплатил сумму исполнительского сбора в полном объеме", рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В ФССП сообщили, что за 7 месяцев 2021 года дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35.1 КоАП РФ, возбуждены в отношении более 76 тысяч алиментщиков. Также в указанный период возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ в отношении 37 тысяч граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов.