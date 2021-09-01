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01.09.2021 19:16
Рубрика: Экономика

Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8551)
Сбербанк снижает минимальный возраст заемщиков по ипотеке, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Теперь получить кредит на жилье можно с 18 лет, ранее - с 21 года. Это попытка занять новую нишу на рынке, охватив кредитованием потенциально платежеспособных молодых заемщиков, считают эксперты.

Условия выдачи ипотеки для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории. Ставка в первый год кредита - от 0,1%, первоначальный взнос - от 10%, срок кредита - до 30 лет. Минимальная сумма кредита - 300 тысяч рублей, максимальная - 60 млн. Стаж на текущем месте работы - не менее трех месяцев, перечисляют в Сбербанке.

Фото: Photoxpress
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Стандартный минимальный возраст, с которого банки выдают ипотечные кредиты, - это 20 лет или 21 год. В этом возрасте молодые люди обычно заканчивают вузы и выходят на рынок труда. Но гораздо более существенная доля приходится на заемщиков в возрасте 30-45 лет, что объяснимо с точки зрения стабильной работы и уровня дохода, отмечает представитель банка ВТБ.

"Прямой связи между возрастом и уровнем одобрения нет, при условии, что доход достаточен для запрашиваемой суммы кредита. Средний доход статистически зависит от возраста (доход заемщиков до 25 лет значительно меньше, чем в 30-40 лет), поэтому самые молодые заемщики, как правило, могут взять только небольшую сумму кредита", - подчеркивает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Но для увеличения суммы банк может учесть доход созаемщиков. Возможно, кредиты 18-летним под поручительство родственников смогут занять свой сегмент рынка, допускает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич.

Банки будут охотнее кредитовать 18-летних под поручительство родственников

По мнению директора департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса "Росбанк Дом" Вадима Мамонова, расширение круга заемщиков станет плюсом для ипотечного рынка. Но в 18 лет сложно показать достаточный и стабильный уровень дохода, поэтому высока вероятность, что спрос на ипотеку со стороны молодежи будет невысоким, считает он.

Фото: mos.ru
Что выгоднее: снимать или влезать в ипотеку

Выдача ипотеки 18-летним не станет массовой, скорее речь про тестирование новой аудитории, соглашается младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Но Сбербанк получает новую нишу, где потенциальные хорошие заемщики еще не "выбраны" и не закредитованы, указывает он. Другие крупные банки тоже попробуют зайти в эту нишу для изучения перспектив, допускает аналитик.

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